British Airways koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e uçuşları durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi British Airways koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e uçuşları durdurdu - Son Dakika Ekonomi

British Airways koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e uçuşları durdurdu

7 saat önce

Birleşik Krallık'ın, British Airways koronavirüs salgını nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti'nin, adaları dışındaki ana kıtadaki bölgelerine, zorunlu olunmadığı sürece seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulunmasının ardından, bu ülkeye yaptığı tüm uçuşları durdurdu.

British Airways koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e uçuşları durdurdu, System.String[]

Birleşik Krallık'ın, British Airways koronavirüs salgını nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti'nin, adaları dışındaki ana kıtadaki bölgelerine, zorunlu olunmadığı sürece seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulunmasının ardından, bu ülkeye yaptığı tüm uçuşları durdurdu.

British Airways açıklamasında, "Bu aksaklıktan dolayı müşterilerimizden özür dileriz; ancak, müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. İlerleyen günlerde Çin'e seyahat edecek olan müşterilerimiz BA.com internet sitemizden daha fazla bilgi edinebilirler" denildi.British Airways'in Çin'e uçuşlarını durdurduğunu açıklamasının ardından, şirketin internet sitesindeki içiş aramalarında Ocak ve Şubat için Çin'e uçuş bulunamıyor.


Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, British Airways, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:44 Kaynak: DHA
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