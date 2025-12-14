ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD\'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
14.12.2025 03:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Brown Üniversitesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Kampüste final sınavları yapıldığı sırada gerçekleşen silahlı saldırıyı şüphelinin gözaltına alındığını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, "FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi kampüsünde yerel saatle akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda polis, çok sayıda kişinin silahla vurulduğunu belirtti.

Olayla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında açıklama yapan Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin de yaralandığını duyurdu.

FİNAL SINAVLARI SIRASINDA SİLAHLI SALDIRI

Silahlı saldırının kampüste final sınavlarının yapıldığı sırada gerçekleştiğini belirten Smiley, soruşturmanın sürdüğünü ve yeni gelişmelere göre kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

TRUMP ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURDU

Öte yandan ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirterek, "FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında." ifadesini kullandı. ABD medyasına açıklama yapan yerel yetkililer, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ifade ederken ölü ve yaralı sayısı hakkında detaylı bilgi paylaşmadılar.

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

AKŞAM SAATLERİNDE ALARM VERİLDİ

ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı bir saldırgan nedeniyle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Üniversitenin açıklamasında, bir şüphelinin gözaltına alındığı ve ikinci bir uyarıya kadar öğrencilerin saklanmaları, kapıları kilitlemeleri ve telefonlarını sessize almaları istenmişti.

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Açıklamada, söz konusu silahlı saldırı olayının kampüsteki fizik ve mühendislik fakültelerinin binalarının yakınlarında gerçekleştiği ve polisin bölgeyi kontrol altına aldığı kaydedilmişti.

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat gelmez Murat gelmez:
    en buyuk patlama kendı ıclerınde dıslanan ulke vatandasları tarafından olacak ...abd lı olmayanı ınsan olarak gormeyen abd lı yetkılıler elbette boylesı acılar yasayacaklar... 7 2 Yanıtla
  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    Allah onları daha beter etsin. Yıkılışlarını görürü inşaallah 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocukları zehirleyeceklerdi 2 ton ürün imha edildi Çocukları zehirleyeceklerdi! 2 ton ürün imha edildi
Almanya’da küçük uçak caddeye zorunlu iniş yaptı Almanya'da küçük uçak caddeye zorunlu iniş yaptı
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı
35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında bilirkişi krizi 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında bilirkişi krizi
Venezuela lideri Maduro’dan ABD’ye şarkılı mesaj: Don’t worry be happy Venezuela lideri Maduro'dan ABD'ye şarkılı mesaj: Don't worry be happy
Masaj salonlarına fuhuş operasyonu Çok sayıda kişi gözaltında Masaj salonlarına fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı
Adliye önünde toplananlar Güllü’nün kızına kin kustu Ağızlardan tek slogan yükseldi Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü’nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

07:25
İsrail’den Hamas komutanına suikast Görüntüleri paylaştılar
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar
23:36
Mehmet Akif Ersoy ’siyasi operasyon’ sözünden geri adım attı: Maksadımı aştı
Mehmet Akif Ersoy 'siyasi operasyon' sözünden geri adım attı: Maksadımı aştı
23:03
Bakan Fidan yanıtladı: Suriye’de entegrasyon gerçekleşmezse ne yapılacak
Bakan Fidan yanıtladı: Suriye'de entegrasyon gerçekleşmezse ne yapılacak?
22:47
Mauro Icardi takımda kalacak mı Okan Buruk maç sonunda açıkladı
Mauro Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk maç sonunda açıkladı
21:49
Galatasaray, Antalyaspor’u rahat geçti
Galatasaray, Antalyaspor'u rahat geçti
20:34
Suriye’de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş
19:39
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar Yeni Malatyaspor’un küme düşmesi kesinleşti
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti
19:27
Güllü’nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia
Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia
18:47
TBMM’deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha
18:12
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti
17:23
İndirim uykuyu kaçırdı, sandalye ve battaniyesini alan kuyruğa girdi
İndirim uykuyu kaçırdı, sandalye ve battaniyesini alan kuyruğa girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2025 07:42:46. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.