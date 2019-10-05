Son Dakika Haberleri: Brüksel'de klasik Türk ve Batı müziği buluştu
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Brüksel'de klasik Türk ve Batı müziği buluştu

1 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, klasik Türk ve Batı müziklerinin buluşmasından oluşan konser yoğun ilgi gördü.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, klasik Türk ve Batı müziklerinin buluşmasından oluşan konser yoğun ilgi gördü.

Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla Brüksel Kraliyet Konservatuvarında müzik tarihçisi ve piyanist Evren Kutlay, soprano Pınar Temizel Çulha ve bariton Niyazi Ölmez, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Brüksel Konservatuvarı Oda Müziği Orkestrasıyla verilen konsere, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ve diğer davetliler katıldı.

"Batı müziğinin Osmanlı İstanbulu'na etkileri" temalı parçalardan oluşan konserin ardından sanatçılar davetlilerden yoğun alkış aldı

Brüksel'de klasik Türk ve Batı müziği buluştu

Belçika, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:34 Kaynak: AA
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