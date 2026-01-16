Brüksel'de Uyuşturucu Şiddeti: Mahalleden Acil Eylem Çağrısı

Belçika'nın başkenti Brüksel'in uyuşturucu ticaretine bağlı şiddet olaylarıyla gündeme gelen ilçesi Anderlecht'in sakinleri, yetkilileri ihmalle suçlayarak acil eyleme geçilmesini istedi.

Geçen sene rekor düzeyde silahlı saldırının gerçekleştirildiği ilçede hedefteki Cureghem Mahallesi'nin sakinleri, yetkililere açık mektup gönderdi.

Ulusal medyaya yansıyan mektuba göre mahalle sakinleri, "sokak düzeyinde uyuşturucu kaçakçılığıyla gerçekten mücadele eden kamu otoritesi, silahlı şiddete karşı koruma, temiz ve kaliteli kamusal alanlara yatırım" talebinde bulundu.

Bölgenin "kurumsal ihmalle" karşı karşıya kaldığını belirten mahalleliler, "Bu terk edilmişlik, sadece Brüksel'e değil tüm Belçika'ya zarar veriyor." görüşünü savundu.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Uyuşturucuyla ilgili faaliyetler hızla yayılıyor, sorun komşu bölgelere de sıçrayarak olumsuz haberler, Brüksel genelinde yatırımları engelliyor. Silahlı saldırılar, kendiliğinden gelişen suçlardan organize suçlara geçişi gösteriyor."

Brüksel Başkent Bölgesi yaklaşık 600 gündür hükümetsiz

Mahalle sakinleri, Brüksel Başkent Bölgesi'nde Haziran 2024'te yapılan seçimlerden bu yana hükümetin kurulamamasının da sorunun parçası olduğunu vurguladı.

The Brussels Times haber sitesinin iletişime geçtiği Belediye Başkanı Fabrice Cumbs ise mektuba, "Bir belediye başkanının tek başına toplumu değiştirebileceğine inanıyorsak bunun biraz gerçekçi olmayabileceğini alçak gönüllülükle öneriyorum. Bu, elbette daha iyi bir dünya elde etmek için kolektif çabaya katkıda bulunmadığım anlamına gelmiyor." ifadeleriyle yanıt verdi.

Uyuşturucu ticareti ve ölümcül şiddet olayları

Belçika, özellikle son yıllarda artan uyuşturucu ticareti ve buna bağlı şiddet olaylarıyla gündeme geliyor.

Avrupa'nın en büyük giriş kapılarından Anvers Limanı, Latin Amerika'dan kokain sevkiyatlarının ana merkezi haline gelmiş durumda. Limandan ülkeye giren uyuşturucunun önemli bir kısmı Brüksel'de dağıtılıyor.

Başkentteki çeteler arasında yaşanan ölümcül hesaplaşmalar, son dönemde güvenlik güçlerinin günlük mesaisinin önemli bölümünü oluşturuyor.

Brüksel'de polis, 2025 yılında 8 kişinin hayatını kaybettiği, çoğu uyuşturucuyla bağlantılı 96 silahlı saldırı kaydetti. Bu, kayıtlara rekor olarak geçti.