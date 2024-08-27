BTP Kurucusu Haydar Baş'ın Ölümü Anıldı

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(ESKİŞEHİR) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) kurucusu Haydar Baş, ölümünün 4'üncü yılında Eskişehir Bozan'da düzenlenen mevlit ve yemek programında anıldı. Programa, BPT Genel Başkanı Hüseyin Baş da katıldı.

14 Nisan 2020'de yaşama veda eden BTP Genel Başkanı Haydar Baş için Eskişehir'de mevlit ve yemek organizasyonu düzenlendi. Alpu ilçesi Bozan Mahallesi'ndeki programa, Genel Başkan Hüseyin Baş, kurmay kadrosu, partililer ve Bozanlı vatandaşlar katıldı.

Camide Yasin-i Şerif ile başlayan anma programı, Mevlid-i Şerif, ilahiler ve dualarla devam etti. BTP lideri Baş, cami çıkışında partililerle halkı selamladı, ardından Haydar Baş için verilen yemeğe geçildi.