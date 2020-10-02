Turizm sektörü tıp alanından gelecek "umutlu haberi" bekliyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörü için umutlu haberler beklediklerini ifade ederek, "Sektör olarak tıp alanından gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Aksi durumda gelecek yıl iç turizm 2020 yılına benzer bir senaryo ile geçecektir. Dışardan gelecek turist anlamında ise bu yıldan biraz daha iyi bir sezon geçirebiliriz." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki heyet BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret etti.

Açıklamada ziyaretteki konuşmasına yer verilen Bağlıkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından turizm sektörünün çok fazla etkilendiğini, salgın sonrası dönemi daha iyi değerlendirmek için aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Turizm sektörünün umutlu haberleri beklediğini ifade eden Bağlıkaya, şunları aktardı:

"Sektör olarak tıp alanından gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Aksi durumda gelecek yıl iç turizm 2020 yılına benzer bir senaryo ile geçecektir. Dışardan gelecek turist anlamında ise bu yıldan biraz daha iyi bir sezon geçirebiliriz. Bursa sanayisinin yanında aslında hem kültürel varlıklar hem de tarihsel açıdan önemli de bir turizm kenti. Şehirde sanayi ile turizmin ortak bir sinerji oluşturabileceğine inanıyoruz. Özellikle fuar ve kongre turizminde Bursa'nın önemli bir potansiyeli var. Bu etkinlikler için şehre gelen ziyaretçiler Bursa'da hem tarih hem kültür hem de gastronomi alanında önemli merkezleri gezme imkanına sahip.

TEKNOSAB müthiş bir proje. Çok önemli bir girişim. Burada gurur verilecek bir iş yapılıyor. TEKNOSAB ülke ekonomimize ve bölge turizmine büyük katkılar sağlayacaktır. Öte yandan Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (UYEM) de Uludağ'ın dört mevsim turizme katkı sağlaması açısından kıymetli bir proje."

BTSO Başkanı Burkay ise odaları bünyesinde oluşturdukları turizm konseyi ile sektörün gelişmesine katkı sağlayacak projeler geliştirdiklerini belirtti.

Bursa'yı önemli bir dünya şehri yapmak için çalıştıklarını kaydeden Burkay, "Bu doğrultuda Bursa'mızın ekonomisini sırtlayan, kent kimliğimizi oluşturan asırlık sanayi geleneğimizin dünyanın önemli metropollerinde olduğu gibi geliştirilerek korunması ve tüm değerlerimizle bir arada yaşaması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. TÜRSAB Başkanımız Sayın Firüz Bağlıkaya ve çok kıymetli sektör temsilcilerimizle de bir araya gelerek faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette, TÜRSAB yetkilileri ve BTSO yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.