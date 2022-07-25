Bu basit numarayla iPhone'unuzu hızlandırın! - Son Dakika
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Bu basit numarayla iPhone'unuzu hızlandırın!

25.07.2022 09:00
Bu basit numarayla iPhone'unuzu hızlandırın!

iPhone hızlandırma nasıl yapılır? Uzun yıllardır kullandığınız iPhone cihazınızda yavaşlama olduysa bu yöntemi denemelisiniz.

Apple'ın açıklamalarına göre yeni iPhone cihazları, eski modellere kıyasla dah uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanıyor. Ancak ne olursa olsun, telefonun belirli bir süre sonra yavaşlaması kaçınılmaz oluyor. Fakat yazılımsal olarak uygulayabileceğiniz basit bir numara sayesinde iPhone'u hızlandırmanız mümkün.

iPhone'u hızlandırmak için Safari'yi temizleyin

Bir akıllı telefonun performansını başlıca bellek ve yonga seti belirleyebilir. Daha büyük bir bellek kapasitesi ve daha güçlü bir yonga seti, doğal olarak, daha hızlı çalışmasını sağlayacaktır. Fakat akıllı telefonun depolama alanının gereksiz dosyalardan temizlenmesi de gözle görülür performans artışı yaşatır.

Bu basit numarayla iPhone'unuzu hızlandırın!

Özellikle uzun yıllardır bir iPhone kullanıyorsanız, cihazınızda yıllar içinde biriken dosya ve diğer komut dosyasından kurtarmanız doğru olacaktır. Bunun için de ilk olarak tarayıcı verilerinizi temizlemeniz gerekir. Safari, Chrome veya Firefox tarayıcısı fark etmeksizin, kullandığınız tarayıcının önbelleğe alınan verilerini silmeniz gerekir.

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Safari'de önbelleği temizlemek için Ayarlar uygulamasını açın. Uygulamaya girdikten sonra Safari bölümünü görene kadar aşağı kaydırın ve Safari'yi seçin. Ardından "Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle" adlı seçeneğe tıklayın.

Ancak belirtmek gerekiyor ki, bu adım sonrasında Safari'deki geçmişiniz, çerezleriniz ve tarama verileriniz silinecektir. Uygulamadaki Otomatik Doldur bilgileriniz ise korunuyor.

Eğer çerezlerinizi tutmak isterseniz Ayarlar > Safari > İleri Düzey > Web Sitesi Verileri'ne gidin ve Tüm Web Sitesi Verilerini Sil yolunu izlemelisiniz. Bu sayede daha önce girdiğiniz sayfalardaki kayıtlı bilgilerinizi (çerezler) saklamış olacaksınız.

Bu basit numarayla iPhone'unuzu hızlandırın!

Farklı bir tarayıcı kullanıyorsanız yine benzer adımları izleyerek uygulamanın verilerini temizleyebilirsiniz. Bu sayede arka planda yük oluşturan verilerden kurtulmanız ve iPhone hızlandırmanız mümkün.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin iPhone hızlandırma için yöntemleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bu basit numarayla iPhone'unuzu hızlandırın! - Son Dakika

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