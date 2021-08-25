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Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor - Son Dakika

Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor

25.08.2021 12:13

Elazığ'da yaşayan ve "Mehmetçik" lakabıyla bilinen 66 yaşındaki Mehmet Hanifi Türkay, kentte yetişmeyeceği iddia edilen fıstığı üreterek bir ilke imza attı. Mehmet amca, 32 dönüm arazi üzerine 2 bin ağaçla fıstık üretimi yapıyor. ABD başta olmak üzere yurt dışındaki birçok ülkeye ihraç edilecek fıstığın hasadına başladı.

Elazığ merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşbağlar köyünde ikamet eden 4 çocuk 9 torun sahibi Mehmet Hanifi Türkay, Elazığ'da bir ilke imza attı. Sanayide yedek parça üzerine 35 yıldır esnaflık yapan ve çevredekilerin "Mehmetçik" lakabıyla tanıdığı Türkay, 26 yıl önce hobi olarak fıstık yetiştirmeye başladı. O dönemlerde Gaziantep'ten aldığı destekle menengiç ağaçlarına yaptırdığı aşı ile üretime başlayan Türkay, şu anda 32 dönüm arazi üzerine 2 bin ağaçla fıstık üretimi yapıyor.

Bölgede yetişmez denileni üretti! 26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstıklar ABD yolunda

KİLOSUNU 40 LİRADAN SATACAK

Elazığ'da bir ilki başararak rengi ve aromasıyla, kaliteli ve lezzetli ürünler elde eden Türkay, fıstığın başkenti olan Gaziantep'teki fıstık ihracatçılarının da ilgisini çekti. Bugünlerde ise Gaziantep'ten gelen yaklaşık 32 kişilik bir ekiple fıstığın hasadına başlayan Mehmet Türkay, bu yıl ortalama 3 ton fıstık rekoltesi elde edip kilosunu 40 liradan satmayı planlıyor. Türkay'ın ürünleri, ABD başta olmak üzere yurt dışından birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Bölgede yetişmez denileni üretti! 26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstıklar ABD yolunda

YURT DIŞINDAKİ ÖZEL MÜŞTERİLERE GÖNDERİLİYOR

Hasadına başladıkları fıstığın ABD başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesine ihraç edileceğini kaydeden üretici Mehmet Hanifi Türkay, "Sanayide yedek parça satıcılığı yapıyorum. 32 dönüm bahçemizde 1995 yılında hazır olan menengiç ağaçlarımızı Antep fıstığına çevirdik. Şu anda üretimde istediğimiz rekolteyi aldık. 3 gün önce Gaziantep Nizip'ten gelen işletmeci firmalarımız bizden aldıkları ürünleri kendi atölyelerinde işleyip, kavurup ve vakumlayıp özellikle ABD ve Avrupa ülkelerine gönderiyorlar. Bizim fıstığın lezzeti, aroması, yağ ve yeşilliğiyle çok güzel olduğunu söylüyorlar. O sebepte dolayı yurt dışındaki özel müşterilere bizim fıstığı gönderiyorlar. Şu anda bahçemizde 32 tane işçi arkadaşımız hasat yapıyorlar. Gaziantep'ten kamyon da onların yapmış olduğu hasadı hemen yükleniyor" dedi.

Bölgede yetişmez denileni üretti! 26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstıklar ABD yolunda

"AROMASI VE RENGİ ÇOK GÜZEL"

Gaziantep Nizip'ten gelen işletmeci firma sorumlusu Mehmet Çelik ise "Mehmetçik amcanın özenle baktığı bahçeyi geçen yıl gördük. Gayet güzel hizmet ediyor. 32 dönüm üzerinde yetiştirdiği fıstık ağaçları, aroması ve rengiyle çok güzel. Biz Mehmet amcadan aldığımız ürünleri, kendi işletmemizde önce kavuruyoruz, ondan sonra vakumlayıp yurt dışına gönderiyoruz. Gayet memnun ve beğeniyorlar. Mehmetçik amcanın Elazığ'da insanları fıstığa teşvik etmesinden gayet memnunuz. İnsanların da buna rağbet göstermesini istiyoruz. Çünkü fıstık gayet verimlidir ve bizim Antep fıstığının aromasını tutuyor, aratmıyor" diye konuştu.

Bölgede yetişmez denileni üretti! 26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstıklar ABD yolunda
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mehmetçik, Gaziantep, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor - Son Dakika Ekonomi


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