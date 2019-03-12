Son Dakika Haberleri: Bu da 65 Liralık Dolandırıcılık

Bu da 65 Liralık Dolandırıcılık

17 dakika önce

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan bir vatandaş, dolandırıcılar yüzünden 65 liralık telefon faturası ödemek zorunda kaldı.

Bu da 65 Liralık Dolandırıcılık, System.String[]
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan bir vatandaş, dolandırıcılar yüzünden 65 liralık telefon faturası ödemek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre Yenibağlar mahallesinde yaşayan N.Ş. isimli vatandaşı telefonla arayarak, 'Kargonuz var' diyen dolandırıcılar, bir telefon numarası verdi. Bunun üzerine dolandırıcıların verdikleri numarayı arayan N.Ş. uzun süre karşı taraftan ses alamayınca bir süre sonra telefonu kapattı. Daha sonra faturasını kontrol eden vatandaş, 65 liralık bir tutarın faturaya yansıtıldığını gördü. Polis merkezine başvuran N.Ş. suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:03 Kaynak: İHA

Tepebaşı, Eskişehir, 3. Sayfa
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