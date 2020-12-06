Bu da 'HES Matik' - Son Dakika

Bu da 'HES Matik'

06.12.2020 14:15

Bu da 'HES Matik' 'HES Matik' ile riskli hastaları bulmada kolay çözüm Samsun'da elektronik teknisyeni ve bilgisayar mühendisi olarak görev yapan iki arkadaş, HES uygulamasını karekodla okuyan ve ateşi temassız ölçebilen bir cihaz geliştirerek, HES kodu kuyruklarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Bu da 'HES Matik'

'HES Matik' ile riskli hastaları bulmada kolay çözüm

SAMSUN - Samsun'da elektronik teknisyeni ve bilgisayar mühendisi olarak görev yapan iki arkadaş, HES uygulamasını karekodla okuyan ve ateşi temassız ölçebilen bir cihaz geliştirerek, HES kodu kuyruklarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Korona virüsle mücadelede risk taşıyan insanların belirlenmesinde Hayat Eve Sığar kodu önemli bir yer taşıyor. Özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılıyor. Yoğun olan günlerde ise HES kodu sıralarında uzun kuyruklar oluşabiliyor. Samsun'da 2 arkadaş bir araya gelerek 'HES Matik' adlı bir cihaz geliştirdi. Vatandaşlar ilk olarak elini cihazın üzerine getiriyor ve ateşleri ölçülüyor. Normal bir değerde ise cihazda yeşil ışık yanıyor. Akabinde vatandaş telefondan açtığı HES uygulamasındaki karekodu cihaza okutuyor. Risksiz ise yeşil ışık yanıyor, riskli ise kırmızı ışık yanıyor.

Cihaz hakkında bilgi veren Elektronik Teknisyeni Ufuk Ardal, "HES kodu uygulaması başlattıktan sonra kuyruklarının oluşması sonucunda 'HES Matik' cihazının bu oluşan kuyrukları azaltabileceğini düşünerek üretime başladık. 2 ay kadar bir süre çalışmamız oldu. Cihazın üretimini tamamladıktan sonra İlkadım Belediyesi'ni bu cihazı çalışması için bıraktık. Cihazla güvenlik görevlilerinin riskli hastalarla temasını engellemek, yayılımı azaltmak ve kuyruklarda hastalığın yayılımı azaltmayı düşünüyoruz. İlkadım Belediyesi cihazımı test etme imkanı tanıdı. Bu cihaz Türkiye'de ilk uygulamadır. Başka bir örneği bulunmuyor" dedi.

Karadeniz'de ilk uygulayan merkez olan İlkadım Belediyesi ise girişlerde HES Matik kullanıyor. Projeye destek vererek belediye binasında kullanan İlkadım Belediyesi vatandaşların beğenisini kazandı. Vatandaşlar ise uzun kuyruklar beklemediklerini, cihazla işlerini daha kolay halledildikleri için İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkür etti.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, "Karadeniz'de ilk uygulayan belediyeyiz. Biliyorsunuz ki korona virüs çok yaygın hale geldi. İşi yakından takip etmek gerekiyor. Biz de gereken hassasiyeti göstermeye gayret ediyoruz. İnşallah bu korona belasından ülkemiz kısa zamanda kurtulur" dedi.

Bu da 'HES Matik'
Bu da 'HES Matik'
Bu da 'HES Matik'
Bu da 'HES Matik'

HES kodu, İlkadım, Samsun, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu da 'HES Matik' - Son Dakika


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