Bu da milattan önce yapılan doğal buzdolabı - Son Dakika

Bu da milattan önce yapılan doğal buzdolabı

-Friglerin milattan önce yaptıkları doğal buzdolabı görenleri şaşkına çeviriyor

-Frigler M.Ö. 12 ve 7. yüzyılda yaptıkları mağarada doğal buzdolabını dahi düşündü

AFYONKARAHİSAR - Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar kısmında kalan ve binlerce yıllık geçmişe sahip kayalara oyulan mağaralardaki doğal buzdolabı görünümlü oyuklar görenleri hayrete düşürüyor.

Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir sınırları içerisinde yer alan Frig Vadisi bir çok gizimi barındırmaya devam ediyor. M.Ö. 12 ve 7. yüz yıllarda Orta Anadolu'nun batısına egemen olan Frigler kayalara oydukları yapılar ile tanınıyor. Kayalar içerisine oydukları yerleşim yerlerinde merdiven, pencere gibi detayların düşünülmesi ise Frigleri daha ilginç kılıyor. Friglerin yaşadığı İhsaniye ilçesine bağlı Beyköy Çukurca mevkiinde halk arasında '40 Merdivenlik Kayalıklar' olarak bilinen bölgede yer alan bir mağaranın zeminine yapılan yaklaşık 1x1,5 metre ebadın da ve 1,5 metre yüksekliğindeki oyuk adeta doğal bir buzdolabını anımsatıyor. Friglerin M.Ö. yiyecek ve içeceklerini saklamak için yaptıkları ve doğal bir buzdolabına benzeyen oyuğu bugünkü kiler gibide kullanarak tahıllarını sakladıklarına inanılıyor.

"Herkesin gelip görmesini istiyoruz"

Beyköy Köyü Muhtarı Ahmet Devrim, bölgeye daha fazla önem gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Mağlarda bir çok gizemin olduğunu savunan Devrim, bölgenin turizme daha fazla kazandırılması gerektiğini söyledi. Frig Vadisini herkesin gelip görmesi gerektiğini aktaran Devrim, "Mağaranın içinde o güne ait malzemelerin çürümemesi için doğal buzdolabın benzer bir oyuk var. Havalandırması ve merdivenleri var. O dönemki bir yerleşim bölgesi burası. Herkesin gelip görmesini istiyoruz daha bilinmeyen bir çok yer var" diye konuştu.