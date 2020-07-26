"Bu Gençlikte İŞ Var!" - Son Dakika

"Bu Gençlikte İŞ Var!"

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011'den bu yana düzenlenen, 2019 itibariyle de Ege Bölgesinde girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011'den bu yana düzenlenen, 2019 itibariyle de Ege Bölgesinde girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege Programı" adı altında sürdürülen etkinliğin 2020 dönemi, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) iş birliği ile İzmir'de online olarak gerçekleştirildi.

"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" Ege 2020 Ödülleri, EGİAD işbirliği ile sahiplerini buldu. Yarışan girişimler arasından ödül kazananlar 23 Temmuz tarihinde gerçekleşen dijital final gününde belirlendi. Bu seneki finalde annelerin hamilelik ve doğum sonrası süreçlerini bilinçli geçirmelerini sağlayan Docto Baby birincilik; sanal kitap toplantıları ile farklı bakış açılarına ve hayat deneyimlerine sahip insanları buluşturan mobil uygulama Bookgether ikincilik; 1. ve 2. evre karaciğer kanseri ve potansiyel karaciğer hastalarına yönelik tedavi amaçlı solüsyon Genotech üçüncülük ödülü aldı. Birincilik ödülü 10 bin Türk Lirası, Kuluçka Desteği & EGİAD Melekleri Mentorluk; ikincilik ödülü Kuluçka Desteği & EGİAD Melekleri Mentorluk; üçüncülük ödülü, Kuluçka Desteği oldu.

Final gününde ise girişimcilik fikirleri yarıştı

Final günü, EGİAD Youtube Kanalı'nda canlı yayınlandı. Çevrimiçi olarak gerçekleşen etkinlikte TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı İrem Oral Kayacık, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı & Sun Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Günseli Ünlütürk, EGİFED - Ege Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, EGİAD üyeleri ve programa katılan genç girişimciler yer aldı. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege 2020 dönemi; genç girişimci adaylarına yönelik Ege'de girişimcilik kampı, kampa katılan ekiplerin fikirlerini iş insanlarına sunumu ve seçilen ekiplerin iş insanları ile birlikte 5 ay süresince girişim fikirleri üzerinde çalışma imkanı tanıdı. 23 Temmuz'da gerçekleşen final gününde ise girişimcilik fikirleri yarıştı. Ödül töreninde jüri üyeliğini EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı/ Sun Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Günseli Ünlütürk üstlendi. Jüri değerlendirmeleri sonucu, final gününde sahne alan Accident Alert System, Buton, Doctobaby, Genotech, Bookgether ve Waiterating girişimlerinden; Docto Baby birincilik, Bookgether ikincilik, Genotech üçüncülük ödüllerini kazandı.

"Girişimcilik hayallerine ortak oluyoruz"

Sunuculuğunu Peyvend Öksüz'ün üstlendiği final günü, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan'ın açılış konuşması ile başladı. Gelecekteki kariyer gelişiminin ve sosyal gelişimin merkezi unsuru kabul edilen girişimcilik alanında gençlerin ön planda olduğuna vurgu yapan EGİAD Başkanı Aslan, "Bu yüzden Türkiye'nin de içinde yer aldığı, önemli genç nüfusa sahip dünyanın pek çok ülkesinde, girişimciliğin geliştirilebilmesine yönelik önemli çabalar sergilenmekte, genç girişimci adaylarının nasıl daha fazla girişimciliğe yönlendirilebileceğine ilişkin etkinlikler önem kazanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011'den bu yana düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! etkinliğinin 2019 itibariyle bir girişimcilik programına dönüşmesi oldukça önemli ve anlamlıdır. Bu çerçevede programın en çok başvuru aldığı bölgelerden biri olan Ege Bölgesinde uygulanan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var Ege projesi özellikle bölgemizin ilk ve tek hazine akredite yatırımcı ağı olan EGİAD Melekleri'nin oluşturduğu kültürün de bir yansımasıdır. Atamızın bizlere vasiyeti ve Türkiye'nin geleceği olan gençlerimize, fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri, birbirlerinden öğrenebilecekleri, birçok faklı paydaşla etkileşim içinde olabilecekleri eşsiz bir platform sunuyor ve onların girişimcilik hayallerine ortak oluyoruz" dedi.

"Girişimcilik küçük yaşlarda aşılanmalı"

Girişimcilik kültürünün küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerektiğini kaydeden Aslan, "Türkiye gibi sayıca fazla genç nüfusa sahip ülkelerde girişimciliğe yönelik algıların, tutumların ve böylece eğilimlerin geliştirilmesi açısından belki de küçük yaşlarda başlatılmak üzere her düzeyde girişimcilik eğitimlerinin sağlanması ve ülke genelinde yaygınlaştırılması önemli bir başlangıç olabilir. Bu yolla, genç girişimci adayların hem girişimciliğe yönelik algıları hem de eğilimleri ve fırsatların farkına varma yetenekleri güçlendirilebilir. Girişimcilik, önemli düzeyde ilgi çeken bir disiplin olarak hızla ilerleyen ve giderek daha da olgunlaşan bir çalışma alanıdır ve gururla söylemeliyim ki EGİAD olarak biz bu alanda her aşamada varız" diye konuştu.

"Girişimciliği gençlerin DNA'sına kazımak için çalışıyoruz"

TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı İrem Oral Kayacık ise, 2011 yılından beri süren TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! ile gençlere, iş fikirlerini paylaşabilecekleri ve geliştirebilecekleri bir platform sunulduğuna dikkat çekerek, "Özgür düşüncenin, sorgulamanın ve çözüm üretme kültürünün geliştiği bir toplumda, gençlerin değer oluşturacak işler ortaya koyacaklarına inanıyoruz. 9 sene önce bir pilot uygulama olarak başlattığımız TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!'ın etki alanını her dönem geliştirmek ve girişimciliği gençlerin DNA'sına kazımak için çalışıyoruz. 2019 dönemi itibari ile Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişimini desteklemek amacıyla yerel iş birliklerine ağırlık verdik. Ege Bölgesindeki üniversitelerin, teknokentlerin, TTO'ların, girişimcilik merkezlerinin ve STK'ların sağladığı pozitif atmosfer ve bölgenin her dönem en çok başvuru aldığımız ilk üç bölgeden biri olması TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege'nin gerçekleştirilmesinde etkili oldu. Aynı inançla İzmir'de girişimciliği desteklemek amacıyla belediyenin açacağı girişimcilik merkezine destek oluyoruz. İzmir'in sorunlarına girişimcilerle çözüm arayacağımızı programımızın hazırlıklarını belediye ile iş birliği içinde yapıyoruz. Bu programımızı diğer yerel yönetimler ile hayata geçirmeyi arzu ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Girişimciliği konuştular

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise, genç girişimcilerin kurduğu şirketlerin artan değerinin gelecek için umut verici olduğunu kaydetti. Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı ve Sun Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Günseli Ünlütürk ise girişimciliğin sürdürülebilir bir bakış açısı içerdiğini belirterek girişimcilik ile daha iyi bir programa dönüşülebileceğini ifade etti. EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter de sivil toplumun lider kuruluşu TÜSİAD ve EGİAD'ın iş birliği ile girişimcilik projesinin geniş bir coğrafyaya yayılma imkanı bulduğunu vurguladı.

Etkinlik arasında, 2019'da Yılın Kadın Girişimcisi ödülünü alan Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral, genç girişimcilere ilham olması açısından başarı hikayesini aktardı. Gençlere işlerinin gelişmesi ve sürdürülebilirliği için fayda sağlayacak konular olan dijitalleşen iş dünyası alanında bilgiler veren Saral, "Türkiye'de üretim yaparak katkı sağladığımız gibi ülkenin genç beyinlerinin istihdamı konusunda da fayda sağlıyoruz. Girişimcilik bizim okul yıllarımızda gündemde olmayan bir kavramdı. Ancak şimdi zorunlu dersler arasında. Gençlerin öğrenmeye açık bir şekilde durmadan devam etmelerini öneriyorum" dedi. - İZMİR

Türkiye, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 12:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Bu Gençlikte İŞ Var!' - Son Dakika Ekonomi
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