Bu hafta 8 film sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, sekiz film vizyona girecek.

Başrollerinde Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın yer aldığı "Benden Ne Olur" filmi, bu hafta izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy oturduğu filmin senaryosunu Aslı T. Kızmaz ve Müge T. Öztürk kaleme aldı.

Sosyal medya fenomeni Aslı Kızmaz'ın aynı adlı kitabından uyarlanan film, Sertab Bal adındaki deli dolu bir kadının hikayesine odaklanıyor.

"Düş Peşine"

Haftanın yerli filmleri arasında yerini alan "Düş Peşine", gönüllü olarak çalıştığı Düşler Akademisi'nin kapanmasını engellemek için çaba gösteren Kaan ve arkadaşlarının serüvenini anlatıyor.

Komediseverleri sinema salonuna çekmeyi hedefleyen filmde, Fester Abdü, Cihan Şimşek, Şeyda Erdoğan, Ecem Simge Yurdatapan ve Serkan Ercan rol aldı.

"Çığlık"

"Çığlık" (Scream) filmi serisinin meraklanan beklenen beşinci filminde, Courteney Cox "haber muhabiri Gale Weathers" rolünü, David Arquette ise "Şerif Dewey Riley" rolünü yeniden canlandırdı.

Bir dizi korkunç suçu kimin işlediğini bulmak için memleketine geri dönen bir kadının hikayesini işleyen filmin yönetmenliğini Tyler Gillett ve Matt Bettinelli-Olpin üstlendi.

"Karlar Kralı Norm 2"

"Karlar Kralı Norm" serisinin ikinci filmi, çalınan sanat eserini bulmak için tehlikeli bir maceraya atılan Norm ve arkadaşlarının macerasını animasyon sevenlerin beğenisine sunuyor.

Richard Finn ve Tim Maltby'in yönettiği filmin Türkçe seslendirmelerini Fatih Özacun, Uğur Taşdemir, Ali Çorapçı, Özgür Özdural ve Zencan Sakal gerçekleştirdi.

"Oğul"

İrlandalı film yapımcısı Ivan Kavanagh'ın yönetip senaryosunu kaleme aldığı "Oğul", oğlunu kurtarmak için her şeyi göze alan bir kadının hikayesini ele alıyor.

Dram ve gerilim türündeki filmde Andi Matichak, Emile Hirsch ve Luke David Blumm rol aldı.

"Kod 355"

"Kod 355", tehlikeli ellere geçen gizli bir silahın geri alınması için oluşturulan ve bir CIA ajanı ile üç uluslararası ajanın yer aldığı ekibin mücadelesini anlatıyor.

Adını, ABD'nin ilk kadın casuslarından birinin kod ismi olan "355"ten alan filmde başrolleri, Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Diane Kruger ve Penelope Cruz paylaştı. Filmde yönetmenliği Simon Kinberg üstlendi.

"Belle"

Prömiyerini 2021 Cannes Film Festivali'nde yapan "Belle"yi, animasyon dünyasının ünlü isimlerinden Mamoru Hosoda yönetti.

Hosoda'nın kendi kurduğu Chizu Stüdyosu'nda çektiği filmin konusu özetle şöyle:

"Köyde babasıyla yaşamını sürdüren 17 yaşındaki lise öğrencisi Suzu, beş milyar kullanıcısı olan U adındaki sanal evrende Belle adıyla ünlenir. Suzu, burada tanıştığı gizemli bir yaratıkla birlikte U'nun dört bir diyarında benzersiz maceralara yelken açar."

"Cin Perdesi"

Tayfun Can Demirtaş'ın "Cin Perdesi" adlı filmi, korkunç cinayetlerle ilişkili cin vakalarını araştıran Arzu ve Bora'nın yaşadıklarını konu ediniyor. Filmde Rabia Cemre Kaya, Mert Kara ve Fuat Başarılı başrolleri paylaştı.