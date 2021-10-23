Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü - Son Dakika

BIST 100 endeksi, en düşük 1.407,87, en yüksek 1.484,89 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,99 artarak 1.479,93 puandan tamamladı.

ÇEYREK 850 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,28 kazançla 558,20 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,23 artışla 3.698 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 850 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 903 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO YÜZDE 4'DEN FAZLA YÜKSELDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 4,43 değer kazanarak 9,6020 liraya, euro da yüzde 4,75 artarak 11,1780 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,27, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,39 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.