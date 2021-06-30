Bu hafta sonu İBB Kupası heyecanı yaşanacak - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), usta binicileri İBB Kupası'nda bir araya getirecek. İASK'nın ev sahipliğinde İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteği ile düzenlenecek olan organizasyon 3 Temmuz'da yapılacak. Türkiye Binicilik Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet takviminde yer alan organizasyon binicilerin 80 cm yükseklikteki engelleri aşacağı İASK Kupası Yarışması ile başlayacak. Kupanın bir başka yarışı ise 100 cm engel atlamada olacak.

Etkinliğe katılacak olan biniciler Sarıyer Belediyesi Kupası için de yarışacak. 125 cm engellerin aşılacağı yarışmada yıldız, genç, genç yetişkin ve yetişkin biniciler kendi aralarında kupa mücadelesi verecek. Yetişkin profesyoneller arasında da kupa heyecanı yaşanacak.

Organizasyona ismini veren İBB Kupası Engel Atlama Yarışmalarına ise Türkiye'nin dört bir yanından binciler katılacak.Saat 15.00'da başlaması planlanan yarışmada biniciler 140 cm yükseklikteki engelleri aşacaklar. Genç, genç yetişkin, yetişkin, yetişkin profesyonel binicilerin kupa mücadelesine sahne olacak yarışmada biniciler 4,5 ve 6 yaş haricindeki atlarla katılacak. Yarışın sonunda birinci olan ve kupayı kazanan isim aynı zamanda 10 bin TL para ödülünün de sahibi olacak.