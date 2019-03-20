Bu Kampanya Hayat Kurtarır

Organ nakli, son dönem organ yetmezliği tedavileri içinde en yararlısı veya bazı organlar için tek tedavi biçimi.Ülkemizde maleseforgan bağışı oranı düşük. Organ bağışı gerçekleştiremeyen hastalar geçici etki sağlayan cihazlara bağlı olarak yaşamını sürdürüyor Ve bazende maalesef hayatını kaybediyor. Organ bağışı bekleyen hastalardanbiri deDilek Gençyılmaz. Doğuştan gelen böbrek küçüklüğü yaşayan Gençyılmaz, 2015 yılının Aralık ayında şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğindeaslında böbrek hastası olduğunu öğrenir ve hayatı değişir. 4 yıldır organ bağışı bekleyen Gençyılmaz,mevcut düzenlemelerin nakil bekleyen kişilerin lehine olmamasından yakınırken şöyle diyor; "Örneğin organlarını bağışlamış biri yaşamını kaybedince ailesi bu kararı değiştirebiliyor"ve ekliyor. "Düşünsenize siz, ben ölürsem bari organlarım toprak olmasın ve başka insanlara yaşam versin diyorsunuz. Bir nevi bunu vasiyet ediyorsunuz ama yakınlarınıza tekrar soruluyor ve onlar hayır derse hayat verecek organlar toprak olup gidiyor. Organlarını bağışlayanlar için aile onayı kaldırılmalı." Diyor.

DİLEK'İN KAMPANYASI 'OTOMATİK ORGAN BAĞIŞI'

Gençyılmaz'ın kendisinin başlattığı bir organ kampanyası var. "Ben bu imza kampanyası ile 1979 tarihinde yürürlüğe giren Organ ve Doku Nakli Kanunu'nun güncellenmesini istiyorum. " diyerek ekliyor. "Bu kanunun "Müracaata dayalı gönüllülük" yerine "otomatik organ bağışı" şeklinde değişmesini talep ediyorum. Yani bir kişi ölmeden önce aksini belirtmediği sürece tüm organlarını bağışlamış kabul edilse hem benim hem de benim gibi organ nakli bekleyen on binlerce insanın hayatı kurtulabilir. Aslında pek çok kişi organ bağışına sıcak bakıyor. Bu uygulamanın, organ nakli bekleyen binlerce kişiye çare olacağını düşünüyorum. Organlar toprak olup gitmek yerine bize yaşam versin. Unutmayın ki herkes bir gün organ nakline ihtiyaç duyabilir. Şeklinde konuşan Gençyılmaz,Change.orgadlıonline internet sitesinde imza kampası başlattı. Gençyılmaz;'Kampanyamı şu ana kadar 130 bin kişi imzaladı. Kampanyamın muhatabı Sağlık Bakanlığı ancak henüz Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca bu konuda bir açıklama yapmadı. Kampanyama destek vermek isteyen herkesi imza atmaya davet ediyorum." Diyor.Gençyılmaz , "Organ ve doku nakli ile ilgili düzenlemelerde yapılmasıgereken çok fazla şey var. Benim yetkililerden talebim kampanyama kulak vermeleri ve bir plan dahilinde organ bekleyen kişilerin nakil şansını nasıl arttırabiliriz şeklinde düşünmeleri. Çünkü bunu yaşayan bilir. Bu bekleyiş çok zor bir süreç." Diyor veorgan nakli bekleyen hastaların yapması gerekenleri ise şöyle aktarıyor;'Bence sadece oturup beklemesinler. Yetkililere taleplerini iletsinler. Sosyal medyaya yazsınlar, benim yaptığım gibi kampanya da başlatabilirler. Moralli olmak ise en önemlisi" Dilek Gençyılmaz'ınChange org.ta başlattığı imza kampanyasına aşağıdaki linkten destek verebilirsiniz.