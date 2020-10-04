Bu kez onlar podyuma çıktı - Son Dakika

Bu kez onlar podyuma çıktı

Trabzon'da 4 Ekim Dünya hayvanlar Gününde köpekler podyumda boy gösterdi

TRABZON - 4 Ekim dünya hayvanlar günü münasebetiyle Trabzon Büyük Şehir Belediyesi tarafından organize edilen defile hayvanseverlerden büyük ilgi gördü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Akif Ümüzer, Trabzon Büyük Şehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Selahattin Yazıcı, ÇEVHAYKO Başkanı Melahat Altuntaş, TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün, Hayvan koruma polisleri ve çok sayıda hayvansever katıldı.

"Hiç kimse satın almasın sahiplensin"

ÇEVHAYKO Başkanı Melahat Altuntaş, etlinlikte yaptığı konuşmada, "Burası kesinlikle barınak değil. hayvanların toplandığı bir yer değil .Burada köpekler rehabilite olur kısırlaştırılır. Alındıkları yere kısa sürede gönderilir. Burada yaptığımız gibi bir sahiplendirme etkinliği yapılacak. İnanın hayvanların hiçbiri devamlı kalmak istemiyorlar. Hiçbiri barınak değil. Hepsi barınak değil barınmak istiyorlar. Biz diyoruzki hiçkimse satın almasın sahiplensin. Biz sahiplenen kişilere diyoruz ki alacağını can ya dostunuz olur ya evladınız yada arkadaşınız olur. Dosta arkadaşa fiyat biçilemez" dedi.

Trabzon Büyük Şehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Selahattin Yazıcı ise, "Bu güzel günde bir can dosta dahil bir patiyi evde sahiplendirmeyi istiyoruz. Katılımcılarımız teşekkür ediyoruz. Bu tip çalışmalarımız artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından kuaförler tarafından titizlikle makyajları yapılarak süslenen köpekler podyumda sahiplenmek isteyen davetlilerin huzuruna çıktılar. Renkli görüntülere sahne olan defilede birbirinden güzel köpekler hayvanseverlerden tam not aldılar. Defile sonrası katılımcılar Satın alma sahiplen sloganıyla bakım evinde bulunan köpeklerin bazılarını sahiplenerek etkinliğe renk kattılar.