Son Dakika Haberleri: Bu Kurabiyeler +1 Farklı

Bu Kurabiyeler +1 Farklı

1 saat önce

Kocaeli Anneleri Derneği, 21 Mart Dünya Down Sendromu günü nedeniyle Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleşti.

Bu Kurabiyeler +1 Farklı, System.String[]

21 Mart Dünya Down Sendromu günü nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Engelli bireylerin sosyal yaşama kazandırılması için eğitim veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Anneleri Derneği'ni misafir etti. Merkez'de, Anneler Derneği, Down Sendromlu çocuklar ile birlikte kurabiye yaptı.

ENGELSİZ YAŞAMIN MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 17- 35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlamak amacıyla önemli etkinlikler düzenliyor. Yapılan son etkinlik 21 Mart Dünya Down Sendromu günü nedeniyle gerçekleştirildi. Kocaeli Anneleri Derneği, 21 Mart Down Sendromu günü nedeniyle Cemil Meriç Engelsiz yaşam merkezini ziyaret etti.

+1 FARKLA KURABİYE YAPTILAR

Yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile adını duyuran Kocaeli Anneleri Derneği, 1 günlerini Down Sendromlu çocuklar ile birlikte geçirdi. Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya ve yönetim kurulu üyeleri Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, yiyecek ve içecek atölyesinde Down Sendromlu öğrenciler ile şeker hamurundan kurabiyeler yaptı. Down Sendromlu çocuklar ile yakından ilgilenen anneler, "+1 farkı" ortaya koyarak renkli görüntülere imza attılar.

AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK

Dernek olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ifade eden Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya; "Amacımız farkındalık yaratmak. Onun için bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret ettik. Bu merkezimiz bizlere büyük örnek oluyor. Burada eğitim alan Down sendromlu çocuklarımız ile kurabiye yaptık. Bizim için önemli bir etkinlik oldu. Desteklerinden ve bugün burada olmamıza vesile olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:27 Kaynak: Bültenler

21 Mart, Cemil Meriç, Kocaeli, Güncel
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