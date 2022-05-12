Bu okuldaki öğrenciler eve gitmek istemiyor... Okul çıkışında çeşit çeşit kurslara yönlendiriliyorlar - Son Dakika
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Bu okuldaki öğrenciler eve gitmek istemiyor... Okul çıkışında çeşit çeşit kurslara yönlendiriliyorlar

12.05.2022 09:39

Bu okuldaki öğrenciler eve gitmek istemiyor.

Bu okuldaki öğrenciler eve gitmek istemiyor... Okul çıkışında çeşit çeşit kurslara yönlendiriliyorlar

SAMSUN Samsun Baruthane Ortaokulu öğrencileri son ders zili çalmasıyla birlikte okul bünyesinde açılan 50 farklı kursa yönlendiriliyor. Birbirinden farklı kurslarda yeni yetenekler kazanan öğrenciler eve gitmek istemiyor.

Samsun'da düzenlendiği projeler ve aktiviteler ile adından sıkça söz ettiren Baruthane Ortaokulu Türkiye'de ilk gerçekleştirerek dönem başında 50 farklı alanda kurs açtı. İlgi alanlarına göre kursları tercih eden öğrenciler bilimden sanata, spordan gastronomiye kadar birçok alanda eğitim alıyor. Son ders zili çalan öğrenciler içerisinde müzik alanını tercih etmek isteyenlere bağlama, gitar, keman, ukalele bölümlerinde usta eğiticiler tarafından eğlenceli şekilde eğitim veriliyor. El becerisi kazanmak isteyen öğrenciler ise quilling, ebru sanatı, karakalem, sulu boya gibi bölümleri seçiyor. Bunların dışında öğrencilere spor branşlarında eğitim verilirken unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları da oynatılıyor. Öğrencileri tümü eve gitmek istemedikleri ve okulda kurslar süresince çok eğlendiklerini ifade ettiler.

Faaliyetler hakkında bilgi veren Baruthane Ortaokul öğrencisi İrem Varlı, "Burada çok eğleniyoruz. Ben kursumda ebru, karakalem gibi çalışmalar yapıyorum. Her öğrenci okuldan çıkınca eve koşmak ister ama bizler burada kalıp eğitim alıyor. Derste işliyoruz. Burada kalmayı çok seviyorum" dedi. Öğrenciler ise, "Burada taş boyama, karakalem yapıyoruz. Herkes eve gidiyor ama biz burada kalıyoruz. Resimler yapıyoruz. Burada olmayı seviyoruz. Evde sıkılmaktansa okulumuzda açılan farklı aktiviteler içerisinde yer almayı seviyoruz" diye konuştu.

Kendini sürekli geliştirerek eğitime devam eden Baruthane Ortaokulu birçok alanda örnek oluyor.

Bu okuldaki öğrenciler eve gitmek istemiyor... Okul çıkışında çeşit çeşit kurslara yönlendiriliyorlar
Bu okuldaki öğrenciler eve gitmek istemiyor... Okul çıkışında çeşit çeşit kurslara yönlendiriliyorlar
Bu okuldaki öğrenciler eve gitmek istemiyor... Okul çıkışında çeşit çeşit kurslara yönlendiriliyorlar
Bu okuldaki öğrenciler eve gitmek istemiyor... Okul çıkışında çeşit çeşit kurslara yönlendiriliyorlar

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Türkiye, Samsun, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu okuldaki öğrenciler eve gitmek istemiyor... Okul çıkışında çeşit çeşit kurslara yönlendiriliyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu okuldaki öğrenciler eve gitmek istemiyor... Okul çıkışında çeşit çeşit kurslara yönlendiriliyorlar - Son Dakika
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