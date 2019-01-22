Bu Otobüsün Rotası: Bilim
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri hedefiyle başlattığı projesi 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama Otobüsü'nde Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda 127 ve Şehit Ercüment Türkmen Ortaokulu'nda 90 öğrenciye eğitim verildi.
Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda 8 hafta süren eğitimlere katılan 30 öğrenci düzenlenen sertifika töreniyle sertifikalarını aldı. Törene Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Numan Şeker, Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Karaman, Okul Müdürü Avni Korkmaz ve okul personeli katıldı. Törende konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Numan Şeker, projenin iki otobüsle hizmet verdiğini hatırlatarak, "Okulumuz böyle bir projede yer aldığı için çok şanslı. Burada çocuklarımızın ufkunu açmak adına Robotik Kodlama ve Yazılım eğitimleri veriliyor. Çocuklarımız bu otobüsler sayesinde hayal ettikleri projeleri hayata geçirme şansı ve içlerindeki cevherleri açığa çıkarma imkânı buluyor" dedi.
Okul Müdürü Avni Korkmaz da öğrencilerin ufkunu açan proje nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür iletti.
ROBOKOD tatilde de devam ediyor
Yarıyıl tatili boyunca 2 adet Robokod eğitim aracı Merinos Parkında eğitim verecek. Hafta içi 5 gün boyunca her gün 1,5 saat sürecek olan eğitimler tamamen ücretsiz. Kayıtlar bursa.bel.tr üzerinden alınmakta olup, detaylı bilgi 0 (224) 716 36 71 numaralı telefondan alınabilir.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:56 Kaynak: Bültenler
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