GeForce Now'a ağustos ayında 38 yeni oyun geliyor

Bulut çözümleri yaygınlaşmaya devam ediyor. İlk olarak depolama çözümleriyle hayatımıza giren bu teknoloji, bugünlerde çok daha zorlu görevleri yerine getirebiliyor. Bunlardan sonuncusu ise oyun tarafında karşımıza GeForce Now gibi servislerle çıktı.

NVIDIA'nın GeForce Now isimli servisi, eski donanımlarda bile modern oyunları oynamayı mümkün kıldı. Özellikler ülkemiz gibi alım gücü düşük olan bu teknoloji yeni bir PC ya da konsol alamayan oyuncuların adeta hayatını kurtardı. Şimdi ise bu servis, 38 yeni oyunu kütüphanesine ekliyor.

GeForce Now kütüphanesine 38 yeni oyun ekleniyor

Ayın ilk GFN Perşembe gününde GeForce NOW'a 13 yeni oyun ekleniyor. Ağustos ayında GeForce NOW kütüphanesine eklenen Saints Row ve Rumbleverse gibi 38 heyecan verici oyuna da hazır olun. Üyeler, RTX ON ile Retreat to Enen dahil 13 yeni oyunu oynayarak ayı bugün başlatabilirler.

Bu ay GeForce NOW destekli cihazlar yayınlanan yeni oyunlarla doluyor. GeForce'un farkıyla Mac'lerde oynanabilen Saints Row ve Rumbleverse gibi heyecan verici yeni sürümler de dahil olmak üzere, oyuncuların dört gözle bekleyecekleri 38 yeni oyun bulunuyor.

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Üyeler, Deep Silver'ın ayrıcalıklı Saints Row yeniden başlatmasında suçla dolu hareketli bir şehir olan Santo Ileso'nun Weird Wild West'ini ziyaret edebilecekler. Geleceğin patronu olarak suç dünyasına adım atın, müttefikler Neenah, Kevin ve Eli ile Saints'i kurun, rakip çeteleri alt edin ve gerçekten Self-Made olmak için suç imparatorluğunuzu kurun.

Oyuncular ayrıca herkesin şampiyon olabileceği yeni, oynaması ücretsiz, 40 kişilik Brawler Royale Rumbleverse'i de oynayabilecekler. Eşsiz öğeleri karıştırıp eşleştirerek dövüşçünüzü özelleştirin ve mobil cihazlara tam PC kalitesinde yayın yaparak savaş alanına doğru yol alın.

Bu ağustos ayının sonlarında buluta gelecek oyunların tam listesi:

Tyrant's Blessing (8 Ağustos'ta Steam'de Yeni Sürüm)

Farthest Frontier (9 Ağustos'ta Steam'de Yeni Sürüm)

Arcade Paradise (11 Ağustos'ta Steam ve Epic Games Store'da Yeni Sürüm)

Rumbleverse (11 Ağustos'ta Epic Games Store'da Yeni Sürüm)

Cult of the Lamb (11 Ağustos'ta Steam'de Yeni Sürüm)

Thymesia (18 Ağustos'ta Steam'de Yeni Sürüm)

Ultimate Fishing Simulator 2 (22 Ağustos'ta Steam'de Yeni Sürüm)

Fallen Legion Revenants (23 Ağustos'ta Steam ve Epic Games Store' Yeni Sürüm)

Saints Row (23 Ağustos'ta Epic Games Store'da Yeni Sürüm)

The Bridge Curse: Road to Salvation (25 Ağustos'ta Steam'de Yeni Sürüm)

F1 Manager 2022 (30 Ağustos'ta Steam ve Epic Games Store'da Yeni Sürüm)

Scathe (31 Ağustos'ta Steam'de Yeni Sürüm)

Mondealy (31 Ağustos'ta Steam'de Yeni Sürüm)

Century: Age of Ashes (Steam ve Epic Games Store)

Clanfolk (Steam)

Coromon (Steam ve Epic Games Store)

Dark Deity Name (Steam ve Epic Games Store)

Hotline Miami 2: Wrong Number (Steam)

HYPERCHARGE: Unboxed (Steam ve Epic Games Store)

Infinite Lagrange (Steam)

Last Call BBS (Steam)

Lumencraft (Steam)

Phoenix Point (Epic Games Store)

Plague Inc: Evolved (Steam)

Rebel Inc: Escalation (Steam)

Ağustos ayındaki oyun serüveniniz, şimdi yayınlanmaya hazır 13 yeni oyunla başlıyor.

Retreat to Enen (Steam ve Epic Games Store'da Yeni Sürüm)

Asphalt 9: Legends (Steam'da Yeni Sürüm)

Lost Light (Steam'da Yeni Sürüm)

Camp Canyonwood (4 Ağustos'ta Steam'da Yeni Sürüm)

Turbo Golf Racing (4 Ağustos'ta Steam'da Yeni Sürüm)

Creeper World 4 (Steam)

Hardspace: Shipbreaker (Epic Games Store)

Strategic Mind: Blitzkrieg (Epic Games Store)

Strategic Mind: The Pacific (Epic Games Store)

Strategic Mind: Spectre of Communism (Epic Games Store)

Strategic Mind: Fight for Freedom (Epic Games Store)

Talisman: Digital Edition (Steam)

Video Horror Society (Steam ve Epic Games Store)

Temmuz ayında duyurulan 13 oyuna ek olarak, ay boyunca 13 oyun daha eklendi:

Curious Expedition 2 (Epic Games Store)

Darksiders Genesis (Epic Games Store)

Dead Age 2 (Epic Games Store)

Hazel Sky ( Steam ve Epic Games Store'da Yeni Sürüm)

Huntdown (Steam)

Neon Blight (Steam ve Epic Games Store)

Out There: Oceans of Time (Epic Games Store)

Outward Definitive Edition (Epic Games Store)

Titan Quest Anniversary Edition (Epic Games Store)

The Guild 3 (Epic Games Store)

TombStar ( Steam'da Yeni Sürüm)

Wildermyth (Epic Games Store)

Wonder Boy: The Dragon's Trap (Epic Games Store)

Geçen ay duyurulan ama eklenme tarihlerinin değişmesi nedeniyle eklenemeyen oyunlar:

Grimstar: Welcome to the Savage Planet (Steam)

Panzer Arena: Prologue (Steam)

Turbo Sloths (Steam)