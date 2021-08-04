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Bu sefer pedallar Yunus Emre için çevrildi - Son Dakika

Bu sefer pedallar Yunus Emre için çevrildi

04.08.2021 23:02

- Bu sefer pedallar Yunus Emre için çevrildi Aksaray'da Spor Toto ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen yarışmalar kapsamında 2 günde 2 farklı parkurda düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası Yunus Emre'yi Anma Yol Yarışları başladı.

- Bu sefer pedallar Yunus Emre için çevrildi

AKSARAY - Aksaray'da Spor Toto ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen yarışmalar kapsamında 2 günde 2 farklı parkurda düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası Yunus Emre'yi Anma Yol Yarışları başladı.

Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından 2021 yılının Yunus Emre Yılı olarak anılması kapsamında yapılan etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Turizm açısından tanınmış olan Aksaray'ı sporda cazibe merkezi haline getirecek programlar arasında yer alan Aksaray Valiliği öncülüğünde Spor Toto ve TBF tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası Yunus Emre'yi Anma Yol Yarışları yüzlerce bisikletli sporcunun katılımıyla başladı. İl Özel İdaresi önünde çıkış alan yarışmanın ilk parkuru olan 78,4 kilometrelik yol yarışlarında 61 kulüpten 265 sporcu kıyasıya mücadele etti. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında Aksaray - Ortaköy ilçe yolunda gerçekleştirilen yarışta sporcular Balcı köyüne kadar pedal çevirdi. Parkur boyunca dönemeçli birçok alanda hünerlerini sergileyen sporcular bir birilerini sollamak için ter döktü. Balcı Köyündeki dönüş noktasına varan sporcular parkuru tamamlamak adına tekrar bitiş noktası olan Nevşehir Caddesine geri döndü. Yarışmanın galip gelen sporcuları dereceye girerek tüm sporcularla birlikte ikinci parkur için hazırlıklara başladı. Yarışmanın ikinci parkuru ise kriteryum şekilde planlandı. Kapalı parkur olarak bilinen ve aynı parkurda birkaç turun atıldığı kriteryum parkuru ise TOKİ bölgesi olan Cumhuriyet Mahallesinde gerçekleştirilecek. 2 farklı parkurun sonunda ise Türkiye Şampiyonası Yunus Emre'yi Anma Yol Yarışları'nın ödül töreni Aksaray Spor Salonunda yapılarak etkinlik tamamlanacak.

"Bu dönemi çok iyi geçirmek istiyoruz"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, el birliği ile Aksaray'ı hem turistik hem de sportif açısından Türkiye ve dünyaya duyuracaklarını belirtti. Vali Aydoğdu, "Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası Aksaray'da yapılıyor. Tabi bu Yunus Emre anısına yapılıyor. 61 kulüpten 265 sporcu bugün pedal çeviriyor. Tam 47 kilometre yani gidiş ve geliş 70 kilometre yol yapacaklar. Belediyemizle birlikte, birim amirlerimizle birlikte bu dönemi çok iyi geçirmek istiyoruz. Bundan sonra biliyorsunuz hafta sonu Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası var. Ondan sonra Türkiye Judo Şampiyonası var. Aksaray Spor Salonu'nda yapılacak. Süreç içerisinde belediyemizin de yapacağı gurbetçiler için mesire alanında gençler için etkinlikler olacak. İnşallah el birliği ile Aksaray'da bu faaliyetleri yerine getirip Aksaray'ı hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmak için elimizden gelen gayreti çabayı gösteriyoruz. Sporcularımıza da başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız bir yarış olur" diye konuştu.

Bu sefer pedallar Yunus Emre için çevrildi
Bu sefer pedallar Yunus Emre için çevrildi
Bu sefer pedallar Yunus Emre için çevrildi
Bu sefer pedallar Yunus Emre için çevrildi

Yunus Emre, Spor Toto, Türkiye, Aksaray, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bu sefer pedallar Yunus Emre için çevrildi - Son Dakika


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