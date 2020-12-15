Bu stüdyoda sadece hayvanların fotoğrafı çekiliyor - Son Dakika

Bu stüdyoda sadece hayvanların fotoğrafı çekiliyor

15.12.2020 09:33

- Bu stüdyoda sadece hayvanların fotoğrafı çekiliyor Ödüllü fotoğrafçı Türkiye'nin ilk konseptli pet fotoğraf stüdyosunu açtı Fotoğrafçı Nihan Büyüksural: "Kazandığımız paranın yarısıyla sokak hayvanlarına mama alıyorum" "Bu ticari amaç güdülen bir şey değil, sosyal sorumluluk projesi" Adana'da...

- Bu stüdyoda sadece hayvanların fotoğrafı çekiliyor

Ödüllü fotoğrafçı Türkiye'nin ilk konseptli pet fotoğraf stüdyosunu açtı

Fotoğrafçı Nihan Büyüksural:

"Kazandığımız paranın yarısıyla sokak hayvanlarına mama alıyorum"

"Bu ticari amaç güdülen bir şey değil, sosyal sorumluluk projesi"

ADANA - Adana'da 8 yıldır bebek, düğün, yemek ve ürün fotoğrafçılığı yapan ödüllü fotoğraf sanatçısı Türkiye'nin ilk konseptli pet fotoğraf stüdyosunu açtı. Stüdyoda alışılagelmişin dışında evcil kedi ve köpekler konsepte uygun kıyafet giydirilip hem tek hem de sahipleriyle birlikte fotoğraflanıyor.

EFİAP ve GPU 1 unvanlarına sahip, uluslararası yarışmalarda 517 ödülü bulunan ve Dünya Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun düzenlediği 'Dünya Kupası'nda birincilikle altın madalyaya hak kazanan evli ve 1 çocuk annesi Nihan Büyüksural, sahiplendikleri kediyle birlikte Adana'da pet fotoğraf stüdyosu açtı.

Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren stüdyoda alışılagelmişin dışında evcil kedi ve köpekler konsepte uygun kıyafet giydirilip hem tek hem de sahipleriyle birlikte fotoğraflanıyor. İlk fotoğrafları kedisiyle çektikten sonra sosyal medyaya yükleyen ve çok talep gelince stüdyo açan Büyüksural, yaşadığı serüveni İHA'ya anlattı.

"Sosyal medyadan gelen tepkiler çok güzel"

Evcil hayvanlar için bir stüdyo kurmanın hep hayali olduğunu belirten Büyüksural, "Sahiplendiğimiz kedimiz İncir ile birlikte bu işe girdim. Hep bebek fotoğrafı çekiyordum. Dedim benim kızım İncir'de bebek, onun da hakkı. Ona yaptığım konseptle beraber diğer evcil hayvanları da çekmeye başladım. İncir'le beraber bu serüven başladı. Sosyal medyadan gelen tepkiler çok güzeldi. İnsanlar başka şehirlerden de talep oluşturmaya başladı" diye konuştu.

"Hayvanlarla iletişim çok önemli"

Kedi ve köpekleri aynı bebek gibi çektiğini söyleyen Nihan Büyüksural, "Öncelikle hayvanlarla iletişim çok önemli. Kedilerde zorlanıyoruz. Çünkü onlar evlerinde ki huzurlu ortamlardan çıkmayı pek sevmiyorlar. Burada önce onları güvende olduğuna ikna edip, severek rahat hale gelmeye sağlayıp fotoğraflıyorum. O sevgiyi bulduklarında zaten kendilerini teslim ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bu ticari amaç güdülen bir şey değil"

Evcil hayvan çekiminden kazandığı paranın yarısını ekipman giderlerine yarısını da sokak hayvanlarına mama almak için kullandığını aktaran Büyüksural, daha sonra şunları söyledi:

"Normalde ben bebek ve düğün fotoğrafçılığından paramı kazanıyorum. Ancak bu çekimlerde alınan paralar daha hesaplı. Bir kısmıyla sokak hayvanlarına mama alıyorum. Diğer kısmıyla da ekipman ve yine hayvanlar için malzeme almakta kullanılacak. Bu ticari amaç güdülen bir şey değil, sosyal sorumluluk projesi."

"Çekimler çok eğlenceli geçiyor"

Çekim için köpeğini getiren Betül Özbek isimli vatandaş ise konsepti çok beğendiğini belirterek, "Sosyal medyadan gördüm. Bebeklerin böyle fotoğrafları hep oluyor. Bizim evimizin bebeği de hayvanlarımız. Onun için köpeğimi getirdim. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Şaşırdım ve çok sevindim. Fotoğrafları da çok güzel buldum. Çekimler çok eğlenceli geçiyor" dedi.

Bu stüdyoda sadece hayvanların fotoğrafı çekiliyor
Bu stüdyoda sadece hayvanların fotoğrafı çekiliyor
Bu stüdyoda sadece hayvanların fotoğrafı çekiliyor
Bu stüdyoda sadece hayvanların fotoğrafı çekiliyor
Bu stüdyoda sadece hayvanların fotoğrafı çekiliyor
Bu stüdyoda sadece hayvanların fotoğrafı çekiliyor
Bu stüdyoda sadece hayvanların fotoğrafı çekiliyor
Bu stüdyoda sadece hayvanların fotoğrafı çekiliyor
Bu stüdyoda sadece hayvanların fotoğrafı çekiliyor
Bu stüdyoda sadece hayvanların fotoğrafı çekiliyor
Bu stüdyoda sadece hayvanların fotoğrafı çekiliyor
Bu stüdyoda sadece hayvanların fotoğrafı çekiliyor
Bu stüdyoda sadece hayvanların fotoğrafı çekiliyor

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Türkiye, Adana, Mama, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bu stüdyoda sadece hayvanların fotoğrafı çekiliyor - Son Dakika


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