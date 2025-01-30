Bu tartışma çok su kaldırır! Ece Üner'den Fatih Portakal'a ağır mı ağır sözler - Son Dakika
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Bu tartışma çok su kaldırır! Ece Üner'den Fatih Portakal'a ağır mı ağır sözler

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Fatih Portakal'ın gazeteci Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasının ardından söylediklerine tepki gösteren Ece Üner, "Böyle günler gerçekten şahsiyet röntgeni gibi... O röntgende kim şahsiyetsiz, kim omurgasız çok net görüyoruz" dedi.

30.01.2025 12:11  Güncelleme: 12:19
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Gazeteci Fatih Portakal'ın meslektaşı Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamanın yankıları sürerken dikkat çeken bir çıkış da Ece Üner'den geldi.

"BÖYLE GÜNLER ŞAHSİYET RÖNTGENİ GİBİ"

"Böyle dönemler aslında bir şahsiyet röntgeni görevi görüyor" diyen Üner, "O röntgende kim şahsiyetli, kim omurgalı, kim omurgasız, kim şahsiyetsiz çok net görüyoruz. Bugün mahalle baskısı var mı yok mu ben bilmem. Ama korkunç bir iktidar baskısı var. Onun için bugün mahalle dedikodusu yapmak yerine dayanışma günüdür. Gazeteciler alınırken başka bir gazetecinin 'yanlış yaptın' diyerek gözaltını meşrulaştırılmasını size bırakıyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Böyle günler gerçekten şahsiyet röntgeni gibi günler. O röntgenden çıkıyor kim şahsiyetli kim şahsiyetsiz" ifadelerine yer verdi.

FATİH PORTAKAL NE DEMİŞTİ?

Sözcü TV Ana Haber Bülteninde konuşan Fatih Portakal, Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasına ilişkin "Sizin gibi tecrübeli bir gazetecinin ve Türkiye'de yaşayan ve Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazetecilik yapmanız gerekiyor. Her şeyden önce gazetecilik yönünden yapmamanız gerekiyor. Barış'ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum. Yapmaması gerekiyordu ve bugün X kanalında paylaşmıştı. Doğru mudur gözaltısı, bu şekilde gözaltına alınmaması gerekiyordu. Çağırırsınız gider ifadesini verir. Bu da bir şov mu evet, biraz şov yapıyor yani gördüğümüz kadarıyla Emniyet birimleri" demişti.

Bu tartışma çok su kaldırır! Ece Üner\'den Fatih Portakal\'a ağır mı ağır sözler

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Son Dakika Medya Bu tartışma çok su kaldırır! Ece Üner'den Fatih Portakal'a ağır mı ağır sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Hallo Zusammen:
    Bu Ece mi Öcemi Çok konuşuyor ya 211 187 Yanıtla
  • yavuz d:
    himmina qodmn ksari a bak :) ulan sirf sizin tarafda diye yanlisa yanlis diyemez mi, 156 133 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Bunların eline düşersek esedden beter ederler bizi 160 126 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    yiyin birbirinizi... 187 87 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    Ece devlet devlet ligini yapıyor gazeteci de gezeteciini yapsın hainlik yapmasın 145 114 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    Ece sen az değilsin 141 68 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    la birbirinize mi düştünüz ya laaaaa???????????? 131 64 Yanıtla
  • Ahmet Deha Otmar:
    Hakikaten hiç yakışmamış Fatih Portakala. Kendisi aynı durumda olabilir. O zaman, ayıkla pirincin taşını. 56 130 Yanıtla
  • h kılıç:
    şunu iyice anlamanız gerekiyor portakalın yaptığı yorum doğru olanları söylüyor siz bir gazeteci olarak sürekli yalan konuşursanız insanların bildiği doğruları yanlış söylemeye çalışırsanız sizin güvenirliğiniz sorgulanır portakal doğrulanı yaptı ağzına sağlık 120 50 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Bu adam haber sunmuyor ki zaten televizyonda siyaset yapıyor.... Muhalefet partisi gibi... Sürekli birilerini kötülüyor .... Versen beş tane koyun güdemez üçünü kaybeder :)))) 96 50 Yanıtla
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