Buca'da İşçiler İş Bıraktı

09.02.2026 12:30
Buca Belediyesi'nde çalışan işçiler, alacakları ödenmediği için eylem başlattı. Sloganlarla taleplerini ilettiler.

Buca Belediyesinde çalışan 1886 işçi, fazla mesai ücreti ve yan haklar gibi alacakları ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemine başladı.

Belediye önünde toplanan işçiler, "Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz", "Bize ekmek yoksa size huzur yok" sloganları attı.

Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, gazetecilere belediye yönetiminin daha önce sendikadan zaman istediğini, yeterli zamanı verdiklerini söyledi.

Verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden Yıldız, bugünden itibaren iş bırakma eylemi başlattıklarını dile getirdi.

Yıldız, işçilerin işlere gelirken, eve giderken yol parası bulamadıklarını belirterek, "İşçiler, evine ekmek götüremiyor. Hepsinin dünya kadar borcu var, hepsi hacizlik. Alacaklarının ödenmediği yerde işçinin çalışmasını beklemek ancak akıl tutulması olur. Biz, Buca halkına verdiğimiz hizmeti aksattığımız için zaten şu anda sıkıntı yaşıyoruz, üzülüyoruz. Bizim tek derdimiz, işçinin alacakları zamanında ödensin." diye konuştu.

İşçilerin kişi başı alacakları ücretin 60-70 bin lira civarında olduğunu anlatan Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ücret, birileri için az görünebilir ama buradaki işçi için yaşam sebebi. Çoğu ev kirasını ödeyemiyor. Bugün 'Buca Belediyesi'nde çalışıyorum.' dediğiniz için Buca halkı ya da Buca'daki ev sahipleri, size artık ev vermiyor. Marketler, artık size borçla, veresiye herhangi bir eşya vermiyor, bu haldeyiz. Meclisi acil toplasınlar, bir araya gelsinler. Kredi ile ilgili gereken görüşmeleri yapsınlar."

Kaynak: AA

Buca Belediyesi, Güncel, İzmir, Son Dakika

