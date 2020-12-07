Buca'da virüs kaygısına karşı psikososyal destek hattı - Son Dakika

Buca'da virüs kaygısına karşı psikososyal destek hattı

07.12.2020 14:04
Buca'da virüs kaygısına karşı psikososyal destek hattı, System.String[]

İzmir'de Buca Belediyesi, pandemi döneminde psikolojik sıkıntı yaşayan vatandaşlara psikolojik destek hattıyla yardımcı oluyor.

İzmir'de Buca Belediyesi, pandemi döneminde psikolojik sıkıntı yaşayan vatandaşlara psikolojik destek hattıyla yardımcı oluyor. Uzman danışmanların hizmet verdiği destek hattından bugünü kadar ise 193 vatandaşın yararlanarak destek aldığı kaydedildi.

Korona virüsü tedbirlerini en üst düzeye çıkaran Buca Belediyesi, psikososyal destek hattıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Buca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezinin danışmanları, pandemi döneminde Bucalı vatandaşların kaygılarını gidermek için çalışma yürütüyor. Korona virüsü vakalarının görüldüğü mart ayında devreye sokulan Psikososyal Destek Hattı, bugüne kadar 193 vatandaşla görüşerek özellikle kaygı sorunlarını gidermeye çalıştı.

Danışmanlar, korona virüsü tedbirleri nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamalarının ailelerde oluşturduğu sorunları, ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili yaşadığı endişeleri, virüsün bulaşma riskine karşı yaşanan kaygıları ve süreç nedeniyle oluşan ekonomik zararların etkileri gibi daha bir çok konuda destek sağlıyor.

Uzman danışmanlar, korona virüsüne karşı duyulan endişelerin yanı sıra, İzmir depremi nedeniyle evlerinde kalamayan ve deprem korkusu yaşayan vatandaşlara da psikososyal destek hattıyla yardım eli uzatıyor.

Psikososyal destek hattının, pandemi sonuna kadar 0232 216 21 46 numaralı telefon üzerinden 3500'nolu dahilide hizmet vermeye devam edeceği belirtildi. - İZMİR

Buca'da virüs kaygısına karşı psikososyal destek hattı
Buca'da virüs kaygısına karşı psikososyal destek hattı

Buca Belediyesi, Koronavirüs, Kadın, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buca'da virüs kaygısına karşı psikososyal destek hattı - Son Dakika


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