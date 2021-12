İzmir'deki pompalı tüfekli cinayete 4 tutuklama - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde Kenan Çokoğullu'nun (29) pompalı tüfekle öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. 'Suç delillerini gizlemek ve karartmak'la suçlanan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 26 Aralık günü saat 04.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi, 203/20 Sokak'ta meydana geldi. Bir özel hastaneye yakın noktadaki kaldırımda hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı araştırmada cesedin Kenan Çokoğullu'ya ait olduğunu belirlendi. Bekar olan Çokoğullu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILARSoruşturma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili E.T., H.P., R.G., D.K., C.P., B.A. ve K.U.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.T., H.P., R.G. ve D.K. 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı, 'Suç delillerini gizleme ve karartma' ile suçlanan diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Tutuklanan şüphelilerden E.T., ifadesinde, "D.K. ile maktulün arasında, D.K.'nin karısıyla alakalı bir konu nedeniyle sıkıntı vardı, ama konunun ne olduğunu bilmiyorum" dedi.D.K. ise "Ölen kişiyi hiç tanımıyorum. E.T. tanıyor, olayı o gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.CESEDİ KURUÇEŞME'YE TAŞIMIŞLARBu arada polisin yaptığı çalışmada, ailesiyle birlikte yaşayan ve olaydan kısa süre öncesine kadar bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Kenan Çokoğullu'nun, şüphelilerden gelen telefon üzerine evden dışarı çıktığı belirlendi. Çokoğullu'nun ardından da bir hafif ticari araca binip, şüphelilerle birlikte Buca ilçesine bağlı Kaynaklar'da bir adrese gittikleri, burada çıkan tartışmada öldürüldüğü, cesedinin ise Kuruçeşme'deki sokağa bırakıldığı saptandı.POMPALI TÜFEĞİ GÖMMÜŞLER

Olaydan sonra şüphelilerden birinin taksiye binip, cesedin bırakıldığı adrese yakın noktalarda gezerken tesadüfen cesede denk gelmiş gibi durumu, polise ve sağlık ekiplerine bildirdiği tespit edildi. Ayrıca soruşturmada şüphelilerin, cesedin taşındığı hafif ticari aracın sahibine 'senin aracını saklaman lazım. Biz kavga ettik" dediği, bunun üzerine araç sahibi K.U.K.'nin aracın plakasını sökerek Kaynaklar'da kendisine ait bahçeye bıraktığı, olayda kullanılan pompalı tüfeğin de yine buradaki bir bahçeye gömüldüğü ortaya çıktı.