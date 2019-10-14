Son Dakika Haberleri: Buca'nın gururu 5'te 5 yaptı
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Buca'nın gururu 5'te 5 yaptı

2 saat önce

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2019 – 2020 sezonuna fırtına gibi başladı. Deplasmanda konuk olduğu Kozağaçspor'u 5-1 mağlup eden Buca Belediyesi G.S.K, ligde 5'te 5 yaptı.

Buca'nın gururu 5'te 5 yaptı, System.String[]

Buca Belediyesi tarafından kurulan ve kentin genç yeteneklerini her branşta gün yüzüne çıkartan Buca Belediyesi G.S.K, sezona fırtına gibi başladı.

İzmir 1. Amatör Lig G Grubu'nda mücadele eden Buca Belediyesi G.S.K futbol takımı, hazırlıklarının ardından 2019 -2020 sezonunun 5'inci haftasını geride bıraktı.

Antrenör Feyzi Polat öğrencileri önceki gün Kozağaçspor'u deplasmanda Alper, Samet (2) ve Fatih'in(2) golleriyle5 – 1 mağlup etti.Kozağaçspor galibiyetiyle birlikte 5'te 5 yapan Buca Belediyespor, 15 puanla gruptakiliderliğini korudu.

Öte yandan Buca Belediyesi G.S.K' nün U16 Elit liginde mücadele eden genç takımı ise 6'da 6 yaparak galibiyet serisini ve liderliğini devam ettirerek, A takımın başarısını taçlandırdı.

Buca Belediyesi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:03 Kaynak: Bültenler
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