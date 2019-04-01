Bucak'ta AK Parti Zaferini Kutladı

Burdur'un en büyük ilçesi olan Bucak'ta AK Parti ile İYİ Parti arasında geçen başkanlık yarışını AK Parti Bucak Belediye başkan adayı Emrullah Ünal kazandı.

Burdur'un en büyük ilçesi olan Bucak'ta AK Parti ile İYİ Parti arasında geçen başkanlık yarışını AK Parti Bucak Belediye başkan adayı Emrullah Ünal kazandı.



Emrullah Ünal resmi olamayan sonuçlara göre, İYİ Parti adayı Alparslan Dursun'a 732 oyla geride bıraktı ve Bucak Belediye Başkanı oldu. Emrullah Ünal, vatandaşlar ile birlikte seçim koordinasyon merkezinden Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydanında bekleyen gurup ile buluşan partililer Ak Parti'nin Bucak'ta zaferini coşkuyla kutladı.



Havai fişekler ve meşalelerle yapılan kutlamalarda AK Parti Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal vatandaşlara teşekkür konuşması yaptı. Ünal, "Bucak için tarih bir gün. Bucak kararını verdi belediye başkanını seçti. Yetkisini kullandı Türkiye'nin gücüne güç kattı, Recep Tayyip Erdoğan'ın gücüne güç kattı. Sandığa gidip oy kullanan herkese teşekkür ediyorum. Emrullah Ünal'a oy vermiş oy vermemiş tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim çalışmalarına başladığımız zamandan bu yana çalışan emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.



AK Parti İlçe Başkanı Serdar Besler, "Üç aydır çalışıyoruz çabalıyoruz. Bu koşturmanın içerisin de bu zafer de pay sahibi olan başta ilçe yönetim kuruluma, kadın kollarına, gençlik kollarına tüm teşkilatıma ve en çokta siz değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Adı İyi Olan Değil Gönlü İyi Olanlar Kazanmıştır"



AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur ise, "Bize bu zaferin kazanılmasında emeği geçen tüm ekibime teşekkür ediyorum. Bugün kazanan sadece AK Parti değildir. Bugün Bucak Kazandı. Bize oy verenler kadar vermeyenlerde kazanmıştır. AK Parti gönül partisidir. Gönüller yapmaya talip olmuş bir partidir. Gönül belediyeciliği yapmaya niyetlenmiş bir partidir. Bugün sadece adı iyi olanlar değil, gönlü iyi olanlar da kazanmıştır. Laf söyleme, intikam alma değil gönülleri fethetme günüdür. Bu zaferimiz hepimize kutlu olsun" dedi. Kutlama geç vakitlere kadar devam etti. - BURDUR

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