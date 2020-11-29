Bucaspor 1928 takipte
29.11.2020 14:06
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek 25 puana ulaşan Bucaspor 1928, zirve takibini sürdürdü.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek 25 puana ulaşan Bucaspor 1928, zirve takibini sürdürdü. Ligde 7'nci haftada liderlik koltuğunu Diyarbekirspor'a kaptıran sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Liderin 3 puan gerisinde yer alan İzmir temsilcisi, son 2 maçta kalesini gole kapatırken, rakip filelere 4 gol bıraktı. Dün galibiyet golüne imza atan Tunç Murat Behram, toplam gol sayısını 7'ye çıkardı.
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