Bucaspor 1928 takipte

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek 25 puana ulaşan Bucaspor 1928, zirve takibini sürdürdü. Ligde 7'nci haftada liderlik koltuğunu Diyarbekirspor'a kaptıran sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Liderin 3 puan gerisinde yer alan İzmir temsilcisi, son 2 maçta kalesini gole kapatırken, rakip filelere 4 gol bıraktı. Dün galibiyet golüne imza atan Tunç Murat Behram, toplam gol sayısını 7'ye çıkardı.

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