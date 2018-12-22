Son Dakika Haberleri: Bucaspor'da Özbağcı Sesleri

Bucaspor'da Özbağcı Sesleri

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan ve teknik direktör Algun Erdem'le yollarını ayıran Bucaspor, deneyimli çalıştırıcı Adnan Özbağcı'yla anlaşma aşamasına geldi.

Bucaspor'da Özbağcı Sesleri, System.String[]


TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan ve teknik direktör Algun Erdem'le yollarını ayıran Bucaspor, deneyimli çalıştırıcı Adnan Özbağcı'yla anlaşma aşamasına geldi. Hakan Şapçı, Ali Eren Beşerler, Yavuz İncedal ve Erman Güraçar gibi isimlerle de görüşen Başkan Cihan Aktaş'ın Özbağcı'da karar kıldığı bildirildi. Altay, Altınordu, Torbalıspor, Bergama Belediyespor ve Şile Yıldızspor'u çalıştıran Adnan Özbağcı'nın bu hafta resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:14 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
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