Son Dakika Haberleri: Budur'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 9 Yaralı

Budur'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 9 Yaralı

1 saat önce

Burdur'un Gölhisar ilçesinde dört aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Budur'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 9 Yaralı, System.String[]
Burdur'un Gölhisar ilçesinde dört aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gölhisar- Denizli yolunun Çamköy yakınlarında Halil Özarslan (43) idaresindeki 20 BKC 40 plakalı otomobil ile Ahmet Yaman (37) yönetimindeki 15 HG 507 plakalı otomobil dikkatsizlik sebebiyle kafa kafaya çarpıştı. İki aracın kaza yaptığını fark edemeyen Burak Özavcı (23) idaresindeki 15 HC 902 plakalı otomobil, kaza yerindeki araçlara çarparak karşı yönden gelen Ali Rıza Göktaş (46) yönetimindeki 32 SH 515 plakalı otomobille çarpıştı. 4 aracın karıştığı Kazada sürücüler Özarslan, Yaman, Özavcı ve Göktaş ile otomobillerdeki Murat Kamaz (43), Yusuf Hakkı Yaman (3), Gökhan Turgut (22), Gülfer Savcı (63), Mükerrem Göktaş (40), Mehmet Eroğuz (22), Hasan Savcı (71) yaralandı.Otomobillerde bulunan Mehmet Eroğuz ile 1994 yılında Tunceli'de şehit olan Jandarma Er Turgut Savcı'nın babası Hasan Savcı yaşamını yitirirken, yaralılar Gölhisar Devlet Hastanesi ve Acıpayam Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:56 Kaynak: İHA

Burdur, Gölhisar, Güncel
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