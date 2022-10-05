ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ülkesinin Şili'de yatırımları artıracağını belirtti

Düğünde geline çok sert bir tokat attı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşırdı

BUENOS ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Şili ile ticaret ve yatırım açısından güçlü olan ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Şili'de Cumhurbaşkanı Gabriel Boric ve Dışişleri Bakanı Antonia Urrejola ile görüşen Blinken, mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini azaltma kararına ilişkin Blinken, "Enerji üretiminin ihtiyacı karşılaması hususunda net olduk. Biz üzerimize düşeni yaptık ve üretimimizi günde 500 bin varil artırdık. Biz de enerjinin piyasada olması ve fiyatların istikrara kavuşması için çalışıyoruz." dedi.

Blinken, ABD ile Şili arasındaki ilişkiye değinerek, "İki ülke arasındaki ilişki ticaret ve yatırım açısından zaten güçlü ancak daha da artırılıp güçlendirilebileceği kanaatindeyiz. ABD yatırımlarını artırmanın yollarını araştırıyoruz." diye konuştu.

İklim krizi ile mücadeledeki çabaları için Şili'ye teşekkür eden Blinken, Şili'nin yenilenebilir enerji ve teknoloji ile ilgili yeşil ekonomide çalışma alanları oluşturmak adına iyi hazırlandığını söyledi.

Blinken, göç meselesine ilişkin, Şili'nin Venezuelalı ve Haitili göçmenleri kabul ettiğini hatırlatarak, düzensiz göç problemlerine çözüm bulmak adına geçen yıl haziran ayında ABD'nin ev sahipliğini yaptığı Amerikalar Zirvesi'nde imzalanan Los Angeles Deklarasyonu'nu desteklemesinin önemli olduğunu belirtti.

"Oldukça açık bir yatırım gündemimiz var ve çok iyi yoldayız"

Şili Dışişleri Bakanı Urrejola da birçok ülkenin Şili'de yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak ve üretim zincirlerini geliştirmeyle ilgilendiğini belirterek, Avrupa Birliği ile bir ticaret anlaşması imzalamayı beklediğini söyledi.

Boric'in ABD ve Kanada ziyaretlerini örnek göstererek ülkesinin yatırımcı çekmek için azimle çalıştığını belirten Urrejola, "Oldukça açık bir yatırım gündemimiz var ve çok iyi yoldayız." diye konuştu.

Urrejola, Blinken ile Venezuela meselesini konuştuklarını, ABD ve Avrupa ülkeleriyle uyumlu olarak Şili'nin, Venezuela'da 2024'te özgür ve demokratik seçimlerin yapılabilmesi adına Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro hükümetinin muhalefetle masaya oturması gerektiğini belirtti.

Şili Cumhurbaşkanı Boric de Twitter hesabından Blinken ile görüşmesine ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Blinken ile iklim kriziyle mücadelenin artırılmasının yanı sıra, demokratik kurumların güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma ve ikili ticaret hakkında çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bölgenin kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.