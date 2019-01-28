Büfelerden Hırsızlık Güvenlik Kamerasına Yansıdı
1 saat önce
Kırıkkale'de büfelerden sigara ve para çalan 3 kişiden biri, kimliği güvenlik kamerasından belirlenerek gözaltına alındı.
Kırıkkale
'de büfelerden sigara ve para çalan 3 kişiden biri, kimliği güvenlik kamerasından belirlenerek gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Kurtuluş ve Çalılıöz mahallelerinde sigara ve para çalınan büfelerin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Üç zanlıdan kimliği belirlenen H.Y, çaldığı bin paket sigarayı Balışeyh
ilçesinde satmaya çalışırken yakaladı. Zanlıların, Kırşehir
'den çaldıkları araçla kente gelip hırsızlık yaptıkları belirlendi.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:15 Kaynak: AA
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