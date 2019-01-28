Son Dakika Haberleri: Büfelerden Hırsızlık Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Büfelerden Hırsızlık Güvenlik Kamerasına Yansıdı

1 saat önce

Kırıkkale'de büfelerden sigara ve para çalan 3 kişiden biri, kimliği güvenlik kamerasından belirlenerek gözaltına alındı.

Büfelerden Hırsızlık Güvenlik Kamerasına Yansıdı, System.String[]
Kırıkkale'de büfelerden sigara ve para çalan 3 kişiden biri, kimliği güvenlik kamerasından belirlenerek gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kurtuluş ve Çalılıöz mahallelerinde sigara ve para çalınan büfelerin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Üç zanlıdan kimliği belirlenen H.Y, çaldığı bin paket sigarayı Balışeyh ilçesinde satmaya çalışırken yakaladı. Zanlıların, Kırşehir'den çaldıkları araçla kente gelip hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:15 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
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