Buharkent'e toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika

Buharkent'e toplu taşıma araçları denetlendi
15.11.2020 11:39
Aydın'ın Buharkent ilçesinde Korona virüs denetimleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde Korona virüs denetimleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid-19) salgını insan sağlığını tehdit etmeyi sürdürüyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 10 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs dolayısıyla ülke genelinde sık sık denetimler gerçekleştiriliyor. Buharkent ilçesinde de Korona virüs denetimleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi. İlgili ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlara maske, mesafe ve kişisel hijyen kuralları hatırlatılarak virüs ile mücadelede bu kuralların önemi konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. - AYDIN
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