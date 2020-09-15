Buharkent Güneş Enerji Santrali çalışmaları başladı - Son Dakika

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılması planlanan 500 kilovatlık Güneş Enerji Santrali (GES) çalışmaları başladı.

Geçtiğimiz günlerde Buharkent Belediyesi tarafından 3 milyon liraya ihalesi yapılan 500 kilovatlık Güneş Enerjisi Santrali için çalışmalara başlandı. Muratdağı Mahallesi'nde yapılacak olan santralin 2 ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Belediye bütçesine büyük gelir sağlaması beklenen GES için çalışmaların başladığını belirten Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Buharkent Belediyemiz tarafından ihalesi yapılan ve belediyemiz bütçesine önemli bir gelir sağlayacak 500 KW'lık Güneş Enerjisi Santralinin yapım çalışması başlamıştır. Santralin kurulacağı araziye bağlantıyı sağlayan 1 kilometrelik yolun genişletme çalışmalarına iş makineleri ile destek veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN