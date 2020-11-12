Bulanık'ta barış töreni - Son Dakika

Bulanık'ta barış töreni

12.11.2020 11:36
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Muş'un Bulanık ilçesindeki iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı.

Muş'un Bulanık ilçesindeki iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı.

Bulanık ilçesine bağlı Göztepe köyünde ikamet eden Koçu ve Korkmaz aileleri arasında geçen sene çıkan kavga nedeniyle başlayan husumet, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Bulanık Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya ile kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sona erdi. Göztepe Cami bahçesinde korona virüs tedbirleri çerçevesinde Kur'an tilavetiyle başlayan barış töreninde konuşan Bulanık İlçe Müftüsü Murat Karanci, İslam'ın kelime anlamının barış olduğunu söyledi. Karanci, "İslam, adından anlaşılacağı gibi barış dinidir. Kavgalar insanları rahatsız ediyor. Kaymakamımız bu olayın bir an önce barışla kapanması için beni görevlendirdi. Çok mutluyuz. Bugün burada bu barışı sağlayan, özellikle Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, İlçe Jandarma Komutanımız, İlçe Emniyet Müdürümüze ve emeği geçen herkesten Allah'a razı olsun. Allah tekrarını nasip etmesin. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi ise hayırlı bir vesileyle toplandıklarını belirterek, "Bulanık'ta hakikaten yapmamız gereken ilk önceliklerden biri de bu. Çünkü biz barışı sağlamazsak, gelecek nesillere husumeti transfer etmiş oluruz. Hepimiz elhamdülillah inanan din kardeşleriyiz. Dolayısıyla bu şuurla hareket etmemiz lazım. Bir Müslüman'a yakışır bir şekilde hareket etmemiz lazım. Aramızdaki küskünlükleri, kırgınlıkları gidereceğiz. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştireceğiz ve aramızda nifak tohumları ekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Aile büyükleri olarak, ileri gelenler olarak bunlara vesile olacağız. Sağ olsun barış heyetimizin büyük katkıları oldu. Şükürler olsun bugün bu memnuniyeti yaşamaktan gurur duydum. Bir ailenin daha sorununun giderilmesi bizim için büyük bir önem arz ediyor. Bunlara vesile olan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bu noktada gerekli hassasiyeti göstereceğinizi düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından iki ailenin fertleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştılar. Barış törenine Bulanık İlçe Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dağ, Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Ergün Dalkılıç, İlçe Müftüsü Murat Karanci, Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, cami imamları ve vatandaşlar ile kanaat önderleri katıldı. - MUŞ

Bulanık'ta barış töreni
Bulanık'ta barış töreni
Bulanık'ta barış töreni
Bulanık'ta barış töreni
Bulanık'ta barış töreni

Bulanık, Kredi, Esnaf, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bulanık'ta barış töreni - Son Dakika


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