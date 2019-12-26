Bulanık'ta "Eski Bilgisayarları Getir, Yenisini Götür" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulanık'ta 'Eski Bilgisayarları Getir, Yenisini Götür' projesi - Son Dakika

Bulanık'ta "Eski Bilgisayarları Getir, Yenisini Götür" projesi

6 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel tarafından hayata geçirilen 'Eski Bilgisayarını Getir, Yenisi Götür' projesi kapsamında şimdiye kadar toplanan 120 adet bilgisayardan 70 adedi onarılarak öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Bulanık'ta

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel tarafından hayata geçirilen 'Eski Bilgisayarını Getir, Yenisi Götür' projesi kapsamında şimdiye kadar toplanan 120 adet bilgisayardan 70 adedi onarılarak öğrencilerin kullanımına sunuldu.


Milli Eğitim Bakanlığınca kurulan bilişim sınıflarındaki bilgisayarların hepsinin atıl duruma gelmesi sebebiyle böyle bir proje başlattığını söyleyen Yalçın Tunçel, birçoğunun hafif dokunuşlar yapıldığını bazılarının ise gerekli parçaları temin edilerek onarıldığını söyledi. Tunçel, "Bilişim öğretmenimizle böyle bir proje başlattık. Bu anlamda okullarımızı ziyaret ettiğimizde çok sayıda eski bilgisayarımızın bulunduğunu, monitörlerimizin bulunduğunu, kasalarımızın ve kulaklıklarımızın bulunduğunu gördüğümüzde bunlarla ilgili nasıl bir çalışma yapabiliriz diye düşündük. Sağ olsunlar bilişim öğretmenlerimizle bir araya geldik. Bilişim öğretmenimiz İsa Cıvak Hocamız ve Mehmet Sedat Atam memurumuzla beraber bir çalışma başlattık. Okullarımızda bilgisayar ve monitörlerimizi topluyoruz. Gelen bilgisayar ve monitörlerin içerisinde 30 tanesi aktif kullanılma durumuna geldi. Bu sayıyı inşallah ve daha gelecek kasalarla beraber toplamda 70 veya 80'e çıkartmayı hedefliyoruz. Bu 70 ve 80'e çıktığında önemli oranda bizim bilgisayar ihtiyacımızı ve donanımımızı karşılamış olacak. Ancak devam edecek. Gelen malzemeleri bekletiyoruz. Kısım kısım sorunlu olan bilgisayarları elden geçireceğiz. Bu projemiz yıl boy devam edecektir. Atölyemizde gönüllü olarak çalışan Süleyman Paşa Ortaokulu bilişim öğretmeni İsa Cıvak ve Milli Eğitim Müdürlüğünde memur Mehmet Sedat Atam'a gayret ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.


Süleyman Paşa Ortaokulu bilişim öğretmeni İsa Cıvak ise, bu proje kapsamında bilgisayarlarda rastlanan en büyük sıkıntının power ve ana kartlarda yaşadıklarını ve bilgisayarları yeniden tamir edip okullara verdiklerini söyledi. - MUŞ

Bilgisayar, Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:10 Kaynak: İHA
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