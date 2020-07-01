Bülbül Korusu'nda felaketin eşiğinden dönüldü - Son Dakika

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.

Uzunköprü'nün Kavacık köyü yakınlarında bulunan Bülbül Korusu mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına Edirne merkez ve ilçelerindeki Orman Müdürlüklerinden çok sayıda personel ve araç ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden gelen orman helikopteriyle müdahale edildi. Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan ve Uzunköprü Orman İşletme Şefi Gökay Aktaş'ın da müdahalelere katıldığı yangın, geniş bir alana yayılmadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldı. - EDİRNE