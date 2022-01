Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (1) - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP'nin durduğu nokta demokratik siyaset zeminidir. HDP'yi silah, şiddet ve çatışmayla bağdaştıramaz, öyle bir fotoğrafın içerisine yerleştiremezsiniz." dedi.

Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın başında, gazeteci Hrant Dink'in ölümünün 15. yıl dönümü olduğunu belirterek kedisini saygı, sevgi ve özlemle andığını söyledi.

Ekonomi ve geçim derdinin, can yakıcı bir sorun şeklinde halkın en temel gündemi olmaya devam ettiğini savunan Buldan, çarşı pazarda, sokakta, iş yerlerinde marketlerde "Geçinemiyoruz." seslerinin yükseldiği, iktidara dönük öfke ve itirazın büyüdüğü önemli ve sıkıntılı günlerden geçildiğini öne sürdü. Buldan, bu seslere iktidarın kulağının kapalı olduğunu iddia etti.

HDP'nin ise bu sesleri, isyanları, çığlıkları duyduğunu belirten Buldan, "HDP emekçi, yoksul halkın sesidir, sözüdür. Bu kürsüden ekonomi gerçeklerini, yolsuzlukları, hırsızlıkları bir bir anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hafta sonu AK Partil'i bir grup başkanvekilinin teşkilat toplantısında bol bol "hamaset" yaparken partili bir vatandaşın itirazda bulunduğunu anlatan Buldan, bu partilinin, esas mevzunun işsizlik olduğunu söyleyip "Açız." dediğini iddia etti.

İktidarın ürettiği yalan siyasetinin halkta bir karşılığı bulunmadığını savunan Buldan, şöyle konuştu:

"Daha fazla kaçamayacaklar, saklanamayacaklar, gittikleri her yerde bu gerçeklerle karşı karşıya kalacaklar. Her yerde halkın 'artık düşün yakamızdan' tavrıyla karşılaşmaya devam edecekler. Tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum; AKP- MHP iktidarının hamasetine karşı çarşıda, pazarda, sokaklarda, meydanlarda, marketlerde, her yerde 'geçin bu yalanları' demenin tam da zamanıdır. Hesap sormanın tam da zamanıdır. Halka yaşattıkları yetmezmiş gibi her gün çıkıp ekonomiyle ilgili güllük gülistanlık tablo çizmeye devam ediyorlar."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir." diyerek olmayan bir bağ icat ettiğini öne süren Buldan, Erdoğan bu sözleri söylediği zaman faizin yüzde 16, enflasyonun yüzde 21 olduğunu ileri sürdü.

Buldan, aradan geçen 1 ayda faizin yüzde 14'e düşürüldüğünü ancak enflasyonun yüzde 36'yı geçtiğini iddia ederek "Bu iktidar her şeyde tekçidir ama enflasyonları çitf hanedir. Böyle giderse üç haneye de ulaşacaklar. Vatandaş açısından faiz hiçbir zaman düşmedi. Düştü diyenler de yalan söylüyorlar, yalan konuşuyorlar." dedi.

Bir vatandaş ihtiyaç kredisi için bankaya gittiğinde en az yüzde 31, dükkan açmak için kredi çekmek isteyen bir esnafın yüzde 25, araç almak isteyenin ise yüzde 29 faiz ödemek zorunda olduğunu ileri sürerek faizin düşmediğini söyledi.

Buldan, AK Parti ve MHP'yi eleştirerek "Gelmiş geçmiş en büyük faizci iktidar AKP-MHP iktidarıdır. Bunu hiç kimse unutmasın ve aklından çıkarmasın. Bunların yalanları dahi yüksek faizlidir. Düşmüyor bir türlü." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "bekleyin enflasyon 2023 Haziran'ında tek haneye inecek" dediğini iddia eden Buldan, "Doğruyu söylüyor. Çünkü 2023 Haziran'ında, eğer o zaman yapılırsa seçim önce sizin iktidarınız düşecek ve arkasından enflasyon düşecek. Sizin gördüğünüz tam da budur. Önce AKP sandıkta tek haneye inecek, ardından da enflasyon tek haneye düşecek." diye konuştu.

"Kaymağını aldınız"

Buldan, Erdoğan'ın "Dolardaki köpüğü aldık." dediğini de ifade ederek "Siz asıl dolardaki kaymağı aldınız. Yandaşlarınıza 20 Aralık'ta en büyük vurgunu yaptırdınız." dedi.

Dolar kuru 18 liradan 13,50 civarına düşse de pek çok şeye zam gelmeye devam ettiğini öne süren Buldan, neyin köpüğünün alındığını merak ettiğini söyledi. Elektrik faturalarına dair eleştiride bulunan Buldan, vatandaşın aylık elektrik faturasının 500 liraya çıktığını iddia etti. Buldan, hanelerin sanayi kuruluşu gibi fatura ödemek zorunda bırakıldığını öne sürerek elektrik hattının soygun hattına çevrildiğini söyledi. Doğal gazda soygunun sürdüğünü ileri süren Buldan, soba ile ısınmanın da artık cep yaktığını iddia etti.

İlk seçimde AK Parti-MHP iktidarını "göndereceklerini" iddia eden Buldan, "O zaman bu ülke huzura da refaha da kavuşacak." diye konuştu.

Hiç kimsenin iktidara bakarak umudunu ve yaşam sevincini kaybetmemesi gerektiğini anlatan Buldan, her şeyin değişeceğini ve dönüşeceğini, HDP'nin de bu değişim ve dönüşümü başarmak için var olduğunu savundu. Buldan, şunları söyledi:

"HDP'nin durduğu nokta demokratik siyaset zeminidir. HDP'yi silah, şiddet ve çatışmayla bağdaştıramaz, öyle bir fotoğrafın içerisine yerleştiremezsiniz. İftiralarla partimizi illegalize etmeye çalışan yalan merkezlerine tekrar sesleniyorum: HDP'nin durduğu yer diyalog ve müzakere zeminidir, demokratik çözüm ve barış zeminidir. Halkımıza verdiğimiz sözün gereği olarak durduğumuz zemin aynı zamanda demokratik mücadele zeminidir. Her koşulda bu zeminde yürümeye kararlı olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. HDP demokratik siyaseti tercih edenlerin mücadele ettiği bir partidir. Bunu hiç kimse engelleyemeyecektir. Demokratik çözüm için, toplumsal barış için diyalog ve müzakereye dayalı yöntem tek çözüm yoludur."

İttifak açıklaması

Buldan, kendilerine ittifaklarının sorulduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bizim ittifakımız grev çadırındaki işçilerdir, bütün ekonomi bakanlarından daha iyi ekonomi bilen işportacı Zehra teyzedir. Bizim ittifakımız, kardeşleri Enes Kara için Taksim'e çıkan ve polis müdahalesiyle karşı karşıya gelen genç yoldaşlarımızdır. Bizim ittifakımız havasını, toprağını, deresini, suyunu savunun Havva anadır. Bizim ittifakımız öldürülen kadınlar için adliye adliye gezen, sokakları, caddeleri dolduran, hiçbir şeyden korkmayan kadınlardır. Bizim ittifakımız barışı isteyen milyonlardır. Bu kadar açıktır, bu kadar nettir. Bizim ittifakımız, kayyuma karşı halkın sandıktaki iradesidir. Bizim ittifakımız, toplumdaki büyük itirazı inşaya çevireceğimiz büyük dönüşüm ittifakıdır. İşte HDP'nin ne yapacağını merak edenlere söyleyelim; biz toplumsal, demokratik muhalefetin, eşit ve birlikte yaşamın, ortak geleceğin, barışın temel taşıyız, taşıyıcı kolonuyuz."