Üye Girişi
Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

26.12.2021 18:55
Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç Manisa ziyareti kapsamında ilk olarak Pazar Camii'nde öğle namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Arınç, kapatılan Refah Partisi'nin Turgutlu eski ilçe başkanı Dinçer İnceer'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Arınç, öğlen yemeğinin ardından Turgutlu'dan ayrıldı. Arınç'a ziyaretlerinde AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ile Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Ölmez eşlik etti.


Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu
Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu
Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu
Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu
Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu
Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu
YORUMLAR
500

Bülent Arınç, Hisarcık, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


George Clooney'in reklam tekliflerini reddettiği iddialarına THY'den cevap: Böyle bir girişimimiz olmadı George Clooney'in reklam tekliflerini reddettiği iddialarına THY'den cevap: Böyle bir girişimimiz olmadı         
18:49
3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti 3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti         
18:48
Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Akdeniz 4,9 şiddetiyle sarsıldı Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Akdeniz 4,9 şiddetiyle sarsıldı         
18:34
Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi         
14:14
Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler         
13:24
Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür         
12:31
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak         
23:42
Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın         
23:40
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi         
20:34
Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı         
20:27
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40

Son Dakika Haberleri
18:48 3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti
18:46 Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor
18:33 Joher Rassoul'ün hatası Adana Demir'e puan kaybettirdi
18:24 Karagümrük, Alanya'dan da puanla döndü
18:23 İki pitbullun saldırdığı Asiye'ye doku nakledildi
18:15 Milliyetçi papağan sosyal medyayı salladı
17:54 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:47 7'nci kattan beton zemine düşen 2 kuzen, hayatını kaybetti
17:35 Fenerbahçe'den yapılan açıklama taraftarı ikna etmedi
17:26 Dünya yıldızının akıllara durgunluk veren golü tüm Türkiye'nin dilinde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 19:01:32. #1.13#
SON DAKİKA: Bülent Arınç, Manisa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement