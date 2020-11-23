Bülent Arınç'tan "AK Parti'den istifa edecek misiniz?" sorusuna net yanıt: Neden istifa edeyim? - Son Dakika

Habertürk ekranlarında yayınlanan "Nedir Ne Değildir" programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında çok konuşulacak ifadeler kullanmıştı. Demirtaş'ın cezaevinden yazdığı "Devran" kitabını okuduğunu dile getiren Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Bülent Arınç'ın istifa ettiğine dair iddialar ortaya atıldı, konuyla ilgili meraklı bir bekleyiş vardı. Arınç, gazeteci Murat Çelik'in konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

"PARTİDEN NEDEN İSTİFA EDEYİM?"

Çelik'in "Görünen o ki, Cumhurbaşkanı görüşmeniz istifanızla sonuçlanacak. Peki sadece Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden mi ayrılacaksınız, yoksa AK Parti'den de istifanız söz konusu mu?" şeklindeki sorusuna Bülent Arınç, "Elbette sadece YİK'ten. Partiden neden istifa edeyim?" şeklinde yanıt verdi.

Bülent Arınç, Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istediği gerekçesiyle tepkileri üzerine çekmişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı kastederek 'tutuksuz yargılanma' vurgusu yaptığı konuşmasına da yanıt veren Erdoğan, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız" dedi.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Osman Kavala hakkında tartışma yaratan açıklamalarda bulunan Arınç, "Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Arınç, Demirtaş için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı 'Devran' isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun. Ben korona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirmeyeceksiniz ama ve Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir."

Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum