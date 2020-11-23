Bülent Arınç'tan "AK Parti'den istifa edecek misiniz?" sorusuna net yanıt: Neden istifa edeyim? - Son Dakika

Bülent Arınç'tan "AK Parti'den istifa edecek misiniz?" sorusuna net yanıt: Neden istifa edeyim?

23.11.2020 19:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fitne ateşi" sözleri sonrası gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, açıklamalarda bulundu. YİK üyeliğinden istifa edebileceğini dile getiren Arınç, AK Parti'den istifa etmeyi düşünmediğini ifade etti.

Habertürk ekranlarında yayınlanan "Nedir Ne Değildir" programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında çok konuşulacak ifadeler kullanmıştı. Demirtaş'ın cezaevinden yazdığı "Devran" kitabını okuduğunu dile getiren Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Bülent Arınç'ın istifa ettiğine dair iddialar ortaya atıldı, konuyla ilgili meraklı bir bekleyiş vardı. Arınç, gazeteci Murat Çelik'in konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

"PARTİDEN NEDEN İSTİFA EDEYİM?"

Çelik'in "Görünen o ki, Cumhurbaşkanı görüşmeniz istifanızla sonuçlanacak. Peki sadece Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden mi ayrılacaksınız, yoksa AK Parti'den de istifanız söz konusu mu?" şeklindeki sorusuna Bülent Arınç, "Elbette sadece YİK'ten. Partiden neden istifa edeyim?" şeklinde yanıt verdi.

Bülent Arınç, Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istediği gerekçesiyle tepkileri üzerine çekmişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı kastederek 'tutuksuz yargılanma' vurgusu yaptığı konuşmasına da yanıt veren Erdoğan, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız" dedi.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Osman Kavala hakkında tartışma yaratan açıklamalarda bulunan Arınç, "Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Arınç, Demirtaş için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı 'Devran' isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun. Ben korona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirmeyeceksiniz ama ve Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir."

Bülent Arınç'tan 'AK Parti'den istifa edecek misiniz?' sorusuna net yanıt: Neden istifa edeyim?
Bülent Arınç'tan 'AK Parti'den istifa edecek misiniz?' sorusuna net yanıt: Neden istifa edeyim?

Bülent Arınç'tan AK Parti'den istifa edecek misiniz? sorusuna net yanıt: Neden istifa edeyim?
Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum

Yüksek İstişare Kurulu, Bülent Arınç, AK Parti, İstifa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bülent Arınç'tan 'AK Parti'den istifa edecek misiniz?' sorusuna net yanıt: Neden istifa edeyim? - Son Dakika


Son Dakika

Koronavirüse yakalanan sanatçı Onur Akın, hastaneye kaldırıldı Eski Fenerbahçeli Max Kruse, gol attığı Köln maçında rekorun kıyısından döndü Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum Ermenistan'dan yana tavır sergileyen Macron'dan tarihi Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı
Biden'ın ilk bakanı netleşti! Antony Blinken dışişleri bakanı olacak Biden'ın ilk bakanı netleşti! Antony Blinken dışişleri bakanı olacak         
19:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da yerli aşı müjdesi: 44 gönüllüye uygulandı, ciddi bir yan etki görülmedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da yerli aşı müjdesi: 44 gönüllüye uygulandı, ciddi bir yan etki görülmedi         
19:10
Tartıştığı üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Canıma tak etmişti Tartıştığı üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Canıma tak etmişti         
18:46
Galatasaray oyunu rakip kaleye yıktı! Art arda pozisyonlardan sonuç gelmedi Galatasaray oyunu rakip kaleye yıktı! Art arda pozisyonlardan sonuç gelmedi         
18:29
İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı         
17:59
Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım         
17:49
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak         
16:26
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada         
15:29
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın         
15:16
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 19:54:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bülent Arınç'tan "AK Parti'den istifa edecek misiniz?" sorusuna net yanıt: Neden istifa edeyim? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei