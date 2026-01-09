Bülent Katıoğlu: Sinemadan Simit Tezgahına - Son Dakika
Son Dakika Logo
Yerel

Bülent Katıoğlu: Sinemadan Simit Tezgahına

09.01.2026 11:09
Sağlık sorunları nedeniyle sinema hayatına veda eden Bülent Katıoğlu, Antalya'da simit satıyor.

Yeşilçam dönemi ve sonrasında sinema ile dizi projelerinde yer alan, son olarak bir filmin de yapımcılığını yapan 55 yaşındaki Bülent Katıoğlu, diksiyonunun da bozulmasına sebep olan sağlık sorunları nedeniyle uzak kaldığı sanat hayatının ardından Antalya'da simit tezgahı işleterek geçimini sağlamaya başladı.

Gaziantep'ten İstanbul'a uzanan hayat yolculuğunda küçük yaşlarda sinema sektörüne adım atan Katıoğlu, sinema oyunculuğunun yanı sıra tiyatro, dizi ve film yapımcılığıyla sanat yaşamını sürdürdü. Figüran olarak başladığı sinema dünyasında bir çok film ve dizide rol alan Katıoğlu, geçirdiği sağlık sorunları sonrası mesleğine devam edemeyince, dostlarının yardımıyla küçük bir iş yeri açarak simit satmaya başladı.

"Çocuk yaşta Yeşilçam'a adım attım"

Gaziantep doğumlu olduğunu, ilköğretim yılları ve çocukluğunun İstanbul'da geçtiğini anlatan Katıoğlu, sinema serüveninin çok erken yaşlarda başladığını belirterek "O zaman Yeşilçam'a ayak bastım. Figüran olarak başladım, belli yıllardan sonra diyaloglu roller almaya başladım. Birçok dizi ve filmde oynadım" diyen Katıoğlu, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde yapımda rol aldığını ifade etti.

"Tiyatronun T'sinin bilmiyordum"

Tiyatro ile tanışmasının mahalle esnafının yönlendirmesiyle gerçekleştiğini dile getiren Katıoğlu, unutamadığı anısını şu sözlerle anlattı: "Tiyatronun 't'sini bilmiyordum. Kadıköy Alt Yol'un üst tarafında, Moda'da bir tiyatroya gittim. Ferhan Şensoy'un oyunuydu o gün tiyatrocu olmaya karar verdim"

Sağlık sorunları hayatını değiştirdi

Son üç yılda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten Katıoğlu, uzun bir tedavi süreci geçirdiğini belirterek, "Beynime pıhtı attı, bağırsak kanseriyle uğraştım, kalp krizi geçirdim. İlaçlara bağlı olarak yaşıyorum. Diksiyonum bozuldu ama düzeltmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 7 yıl önce Antalya'ya yerleştiğini belirten Katıoğlu, bir dönem kendi tiyatro ekibini kurduğunu ancak sağlık sorunları nedeniyle devam edemediğini aktardı. Bugün geçimini simit ve çay satarak sağladığını dile getiren Katıoğlu, "Bazı dostların desteğiyle simit tezgahı açtım. Yaklaşık 30-40 gündür buradayım. Simit, poğaça ve çay satarak hayatımı sürdürüyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Antalya, Kültür, Sinema, Simit, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
