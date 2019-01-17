Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz, Antrenmanda Kayserispor Maçı Taktiklerini Verdi

Bülent Korkmaz, Antrenmanda Kayserispor Maçı Taktiklerini Verdi

12 dakika önce

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ikinci yarının ilk maçında sahasında Kayserispor'u konuk edecek olan Antalyaspor hazırlıklarını Antalya Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirdi.

Bülent Korkmaz, Antrenmanda Kayserispor Maçı Taktiklerini Verdi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ikinci yarının ilk maçında sahasında Kayserispor'u konuk edecek olan Antalyaspor hazırlıklarını Antalya Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve istasyonda ısınma hareketleri ile başladı. Korkmaz, antrenmanın devamında futbolculara, Kayserispor maçının taktiklerini aktardı. Antalyaspor, maç öncesi son çalışmasını yarın yapacak ve ardından tesislerde kampa girecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:51 Kaynak: İHA

Antalya, Antalyaspor, Bülent Korkmaz, Kayserispor, Spor
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