Bülent Korkmaz, Antrenmanda Kayserispor Maçı Taktiklerini Verdi
12 dakika önce
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ikinci yarının ilk maçında sahasında Kayserispor'u konuk edecek olan Antalyaspor hazırlıklarını Antalya Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirdi.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu'nda ikinci yarının ilk maçında sahasında Kayserispor
'u konuk edecek olan Antalyaspor
hazırlıklarını Antalya Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve istasyonda ısınma hareketleri ile başladı. Korkmaz, antrenmanın devamında futbolculara, Kayserispor maçının taktiklerini aktardı. Antalyaspor, maç öncesi son çalışmasını yarın yapacak ve ardından tesislerde kampa girecek. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:51 Kaynak: İHA
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