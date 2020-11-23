Bulgaristan'da Kovid-19 salgınına karşı önlemler sıkılaştırılıyor - Son Dakika

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, ülkede 27 Kasım Cuma günü itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirlerin kararlı bir şekilde sıkılaştırılacağını duyurdu.

Bakan Angelov, düzenlediği brifingde "Ülkede tüm eğitim kurumları uzaktan eğitime geçecek, hizmet sektöründe gıda satış yerleri, eczaneler, bankalar, sigorta şirketleri ve benzin istasyonları dışında hizmet verilmeyecek." dedi.

Alınacak önlemlerin etkisinin en az 21 gün sonra görüleceğine işaret eden Angelov, şunları söyledi:

"Ülkemizin sağlık sistemi aşırı baskı altında bulunuyor. Ne kadar hazırlıklı olursa olsun böyle bir baskıya dayanamaz. Doktorlarımız, hemşirelerimiz sağlık çalışanları dayanamaz. Bulaşma zincirini kırmak için elimizden geleni yapacağız."

Alınacak önlemler

Sağlık Bakanlığının teklif ettiği önlemler kapsamında ülkedeki "olağanüstü salgın durumu", 2021 yılının mart ayına kadar 4 ay uzatılıyor. Tüm eğitim kurumları uzaktan eğitime geçiyor. Spor, kültür ve kongre etkinliklerinin yanı sıra düğün gibi özel eğlence ve organizasyonlar yasaklanıyor. Gece eğlence yerleri hizmete kapatılırken, lokanta ve büfeler sadece eve paket hizmeti verecek. Gıda satışı yapmayan tüm işletmeler kapatılırken sadece bankalar, sigorta şirketleri ve benzin istasyonları hizmet vermeye devam edecek. Yine önlemler kapsamında tüm yurt içi ve yurt dışı turistik turlar iptal edilecek.

Bulgaristan'da son 24 saatte toplam 1123 yeni vaka kaydedildi. Son bir gün içinde yapılan toplam 2 bin 787 PCR testinin yüzde 40'tan fazlası pozitif çıktı.

Hastanelerde 408'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 350 hasta tedavi görüyor.

Ülkede son bir gün içinde 772 hasta iyileşirken, 60 kişi hayatını kaybetti.

6,8 milyon nüfuslu ülkede salgının başlangıcından bu yana toplam 121 bin 820 vaka kaydedilirken, 2 bin 880 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hükümetin çarşamba günkü oturumunda oylayacak, Sağlık Bakanlığınca teklif edilen sıkılaştırma önlemlerinin cuma günü uygulamaya girmesi öngörülüyor.