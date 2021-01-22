Bulgaristan'da Kozloduy nükleer santralinin 5. reaktörü güvenlik sorunu nedeniyle devre dışı bırakıldı - Son Dakika

Bulgaristan'da Kozloduy nükleer santralinin 5. reaktörü güvenlik sorunu nedeniyle devre dışı bırakıldı
22.01.2021 09:35
Bulgaristan'ın kuzeyinde Tuna Nehri kıyısında bulunan Kozloduy Nükleer Enerji Santralinin 1000 megavatlık 5. reaktörünün güvenlik sorunu nedeniyle geçici olarak devre dışı bırakıldığı bildirildi.
Bulgaristan'ın kuzeyinde Tuna Nehri kıyısında bulunan Kozloduy Nükleer Enerji Santralinin 1000 megavatlık 5. reaktörünün güvenlik sorunu nedeniyle geçici olarak devre dışı bırakıldığı bildirildi.
Parlamentonun Enerji Komisyonu Üyesi Milletvekili Ramadan Atalay, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) yaptığı açıklamada, yerel saatle 01.17'de santralin otomatik güvenlik sisteminin devreye girdiğini ve reaktörün kapatıldığını belirtti.
Tüm sistemlerin gözden geçirildiğini ve herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydeden Atalay, gerekli teknik kontrolün gerçekleştiğini ve reaktörün yeniden çalıştırılacağını ifade etti.
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