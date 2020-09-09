Bulgaristan'daki Osmanlı köprüsü, sınır ötesi işbirliği projesiyle restore edilecek - Son Dakika

Bulgaristan'daki Osmanlı köprüsü, sınır ötesi işbirliği projesiyle restore edilecek

Bulgaristan'ın Harmanlı kentinde bulunan Osmanlı eseri Siyavuş Paşa Köprüsü, sınır ötesi proje kapsamında restore edilerek turizme kazandırılacak.

Bulgaristan'ın Harmanlı kentinde bulunan Osmanlı eseri Siyavuş Paşa Köprüsü, sınır ötesi proje kapsamında restore edilerek turizme kazandırılacak.

INTERREG-IPA Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 kapsamında, Bulgaristan Harmanlı Belediyesi ile Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ortaklığında yürütülen "Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması" projesinin açılış toplantısı, Edirne'de bir otelde yapıldı.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Harmanlı Belediyesi ile işbirliği yaptıkları projede sınır ötesi rotaların canlandırılmasıyla ilgili çaba gösterdiklerini söyledi.

Turizm faaliyetlerinde sınır ötesi işbirliğinin önemli olduğunu belirten Bacıoğlu, "Komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan ile ortak destinasyon yaratma çabalarımız var. Bu çabaları projelerle hibelendirerek hayata geçirmek bizi çok rahatlatıyor. Harmanlı'da çok şık, çok estetik bir köprü var. Bu projede, Osmanlı eseri bir köprünün ve çevresinin ortaya çıkarılması söz konusu." dedi.

Toplantıda, gönderdiği konuşması tercüme edilen Harmanlı Belediye Başkanı Maria Kirkova da Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi bölgenin, yüzyıllardır medeniyetlerin kavşağı olduğunu belirtti.

Bölgedeki en popüler ulaşım koridorlarından birinin "Via Diagonalis" olarak da adlandırılan "Diyagonal Yol" olduğunu bildiren Kirkova, "Şu anda ziyaretler ve yürüyüşler için kapalı olan köprünün restorasyonu sayesinde proje, Harmanlı'daki başlıca turistik alanlar arasında da doğrudan bir bağlantı sağlayacak." diye konuştu.

"Mimar Sinan eseri olma ihtimali yüksek"

Proje Koordinatörü, sanat tarihçisi Altay Bayatlı da proje kapsamında restore edilecek Siyavuş Paşa Köprüsü'nün bir Mimar Sinan eseri olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Dönemin sadrazamı Siyavuş Paşa'nın, Mimar Sinan ile çalışma olasılığının yüzde 90 olduğunu ifade eden Bayatlı, şöyle konuştu:

"Bunu nereden anlıyoruz, köprünün kitabesini yazan kişi Sai Mustafa Çelebi, Mimar Sinan'ın hatıratını, yaptığı tüm eserleri kaleme alan kimse. Eğer Sai Mustafa Çelebi, Siyavuş Paşa'nın emriyle buraya bir köprü yaptıysa, Mimar Sinan ile samimiyetini düşünürsek, bu köprünün Mimar Sinan eseri olması çok olası. Fakat her Mimar Sinan eseri de Tezkiretü'l Bünyana yansımıyor. Osmanlı o dönem çok ciddi bir fetih sürecinde olduğu için orduyu ilerletmek için devamlı köprü ve yol yapılıyordu. Dolayısıyla bu sıradan görülmüş, sadrazamın isteği üzerine yapılmış bir köprü de olabilir. Projenin en önemli ayağı da bu köprünün ayağa kaldırılacak olması."

Bayatlı, proje kapsamında Edirne ve Harmanlı'nın üzerinde bulunduğu "Diagonal Yol"un da tanıtılacağını ifade etti.

Siyavuş Paşa Köprüsü

Rumeli Beylerbeyi Siyavuş Paşa tarafından Harmanlı'da 1585 yılında inşa ettirilen köprü, kaynağını Meriç Nehri'nden alan ancak günümüzde kurumuş olan Uludere üzerinde bulunuyor.

Uludere Köprüsü, Harmanlı Köprüsü, Kemer Köprü ve Kambur Köprü isimleriyle de anılan köprünün etrafında inşa edildiği bilinen cami, han, hamam, medrese, türbe, çeşme, imaret ve külliye özelliği gösteren yapılardan günümüze sadece köprünün ulaştığı biliniyor.

Bulgaristan'daki Osmanlı köprüsü, sınır ötesi işbirliği projesiyle restore edilecek

Mimar Sinan, Bulgaristan, Harmanlı, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'daki Osmanlı köprüsü, sınır ötesi işbirliği projesiyle restore edilecek - Son Dakika

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