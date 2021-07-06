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Bulgaristan seçimleri için sandık sayısı arttırıldı, seçmene kolaylık sağlandı- BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk: -"Bulgaristan seçimleri için bir... - Son Dakika

Bulgaristan seçimleri için sandık sayısı arttırıldı, seçmene kolaylık sağlandı- BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk: -"Bulgaristan seçimleri için bir...

06.07.2021 14:38

- Bulgaristan seçimleri için sandık sayısı arttırıldı, seçmene kolaylık sağlandı BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk: -"Bulgaristan seçimleri için bir oy bile çok önemli" "11 Temmuz'daki Bulgaristan seçimleri bir dönüm noktası olacaktır" Bulgaristan Milletvekili seçimlerinin, Türkiye'de...

- Bulgaristan seçimleri için sandık sayısı arttırıldı, seçmene kolaylık sağlandı

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk:

-"Bulgaristan seçimleri için bir oy bile çok önemli"

"11 Temmuz'daki Bulgaristan seçimleri bir dönüm noktası olacaktır"

BURSA - Bulgaristan Milletvekili seçimlerinin, Türkiye'de ve Bulgaristan'da yaşayan soydaşlar için büyük önem arz ettiğini belirten Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Veli Öztürk, "Bir bütün olarak bölünmeden hareket ederek, bu seçimlere gereken ilgi ve katılımın yüksek olmasını bekliyoruz. Bir oy bile çok önemli. Pazar günü seçimlerde sandık sayısı arttırıldı. Her türlü imkanlar seferber edildi. Vatandaşlarımızı oy kullanmaya bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de ikamet eden en az 350 bin oy kullanma hakkına sahip çifte vatandaşın bulunduğunu, BAL-GÖÇ'ün girişimleri sonucu, Türkiye geneli için sınırlanan oy kullanma sandık sayısının 35'den, bu seçimlerde 112'ye çıkarıldığını belirten BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk, "11 Temmuz'da gerçekleştirilecek Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'den güçlü bir desteğin çıkması için tüm çifte vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. Vatandaşlarımızın vereceği karar, Bulgaristan için yeni bir dönüm noktası olacak. Her vatandaşın seçme ve seçilme hakkı kapsamında oyunu kullanmasının iki ülke arası ve bölge barışına katkı sağlayacağına, iki ülke arasında var olan dostane ilişkilerin daha da gelişeceğine, en önemlisi de Türkiye ile Bulgaristan arasında kapsamlı bir Sağlık ve Sosyal Güvenlik anlaşması imzalanmasına vesile olacaktır. Bulgarca (Kiril alfabesi ile) okuma yazma bilen öğretmen ve aydınlar, seçmen listelerinde kayıtlı olmayan vatandaşların doldurması gerekli beyannameleri (deklaratsiya) sandık başına gitmeden önce doldurmaları için yardımcı olmalıdır. Beyannamenin seçim gününden önce doldurulması yığılmalara sebebiyet verilmemesi açısından son derece önemlidir. Sadece imza kısmının okulda sandık komisyon üyeleri önünde atılması gerekmektedir" dedi.

300'den fazla seçime katılım başvurusu bulunan veya son seçimlerde 300'den fazla seçmenin oy kullandığı noktalarda oylama makinesi şartı getirildiğini de belirten Veli Öztürk konuşmasını şöyle sürdürdü;

"İlk kez yapılacak makineyle oylama bazı riskleri de beraberinde getiriyor. 60 yaş üstü kişilerin makine ile oy kullanması uzun sürebilir, teknik sorunlar da çıkabilir. Oy kullanma kartını makinenin kart haznesine konmasıyla ekranda oy pusulası görüntülenecek. Seçmen oradan istediği partiyi işaretleyip, oy kullanma tuşuna basacak. Makine oy kullanma fişi verecek, onu oy kullanma sandığına bırakıp, oy kullanma kartını da seçim kurulu görevlilerine iade etmemiz gerekiyor. Tüm zorluklara rağmen, hiçbir oylama yöntemi seçmenlerin oy kullanma hakkını kullanmaktan vazgeçirmemeli.

Bulgaristan seçimleri için sandık sayısı arttırıldı, seçmene kolaylık sağlandı- BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk: - Bulgaristan seçimleri için bir...
Bulgaristan seçimleri için sandık sayısı arttırıldı, seçmene kolaylık sağlandı- BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk: - Bulgaristan seçimleri için bir...
Bulgaristan seçimleri için sandık sayısı arttırıldı, seçmene kolaylık sağlandı- BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk: - Bulgaristan seçimleri için bir...
Bulgaristan seçimleri için sandık sayısı arttırıldı, seçmene kolaylık sağlandı- BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk: - Bulgaristan seçimleri için bir...

Bulgaristan, Veli Öztürk, Türkiye, Sandık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bulgaristan seçimleri için sandık sayısı arttırıldı, seçmene kolaylık sağlandı- BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk: -'Bulgaristan seçimleri için bir... - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Bulgaristan seçimleri için sandık sayısı arttırıldı, seçmene kolaylık sağlandı- BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk: -"Bulgaristan seçimleri için bir... - Son Dakika
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