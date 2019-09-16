Son Dakika Haberleri: Bulut: "En kötü 1 puan istiyorduk"
Son Dakika Güncel Haber

Bulut: "En kötü 1 puan istiyorduk"

42 dakika önce

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligdeki pozisyonları gereği ligin ikincisinden en kötü 1 puan almayı istediklerini belirterek, hedeflerinin ligi geçen sezondan daha iyi yerde bitirmek olduğunu söyledi.

Bulut:

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligdeki pozisyonları gereği ligin ikincisinden en kötü 1 puan almayı istediklerini belirterek, hedeflerinin ligi geçen sezondan daha iyi yerde bitirmek olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin ikincisine karşı oynadıklarının bilincinde olduklarını belirterek, sahada kazanmak ya da en kötü bir puan almak istediklerini söyledi.

Ligde bulundukları konumu kaybetmek istemediklerinin altını çizen Bulut, "Maça iyi başladık ama ilk yarıda yediğimiz bir gol var. Ama ilk yarının sonuna doğru attığımız gol bizi canlandırdı. İkinci yarı da baskılı oynama isteğimiz vardı. Rakibe önde basmaya başladık ve nitekim de ikinci golü bulduk. Ondan sonra üçüncü golü de atınca oyunun yüzde 90'ı elimizdeydi. İkinci yarı da maç boyunca baskılı oynamaya çalıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Efecan'ın sakatlığına değinen Bulut, "Efecan Karacan'ın zaten bir sakatlığı vardı, bugün sahaya iğneyle çıktı. 25. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ama yedek kulübemizden gelen oyuncularımız iyi katkı verdi. Yedek kulübemizin de iyi olması bizim için büyük avantajdı" diye konuştu.

Bulut, ligi geçen seneden daha iyi yerde bitirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper Lig'de 4. hafta sona erdi! İşte puan durumu
Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdular Müge Anlı'nın programında kan donduran açıklama: Kardeşini öldürüp attık İstanbul'da iki gecede 50 bin kişi metro kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 00:07:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bulut: "En kötü 1 puan istiyorduk"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]