Bulutların üzerindeki yayla, ziyaretçilerini cezbediyor - Son Dakika

Bulutların üzerindeki yayla, ziyaretçilerini cezbediyor

DOĞU Karadeniz'de yılın büyük bölümü bulutların üzerinde kalan Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Beypınarı Yaylası, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Bulutların üzerindeki yayla, ziyaretçilerini cezbediyor, System.String[]

DOĞU Karadeniz'de yılın büyük bölümü bulutların üzerinde kalan Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Beypınarı Yaylası, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Kentin stresi ve kalabalık alanlardaki yüksek koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyip, sis bulutlarının oluştuğu yaylaya gelenler, seyri doyumsuz manzaranın da keyfini çıkarıyor.

Karadeniz Bölgesi'ndeki bulutlardan yüksekte kalan yaylalara gelen ziyaretçiler adeta görsel bir şölen yaşıyor. Bölgedeki yaylalar, doğası, havası, bitki örtüsü ve suyuyla ilgi odağı oluyor. Bulutların üzerinde kalan çoğu yayla, fotoğraf ve doğa tutkunlarının yanı sıra tatilcilerin de uğrak yeri oluyor. Trabzon'da 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası'nda özellikle yaz aylarında gün batımında oluşan sis bulutu, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölgede sarp yamaçlarla çevrili yaylalar, yeşil doğasıyla, yerli ve yabancı turistleri de ağırlıyor. Kentin stresi ve koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyip, sis bulutlarının oluştuğu yaylaya gelenler, seyri doyumsuz manzaranın da keyfini çıkarıyor. Eşsiz manzara karşısında semaverleriyle yüksek tepelerin üzerine çıkanlar, çaylarını yudumluyor, kendilerini kemençe müziği ritmine de bırakıp, unutulmaz anlara da tanıklık ediyor. Eşsiz güzellikteki yaylada özellikle sis bulutu ve gün batımını görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları ise bölgede kamp kurup, saatlerce nöbet tutuyor. Geceyi yaylada geçirenler, en güzel anı fotoğraf karesinde ölümsüzleştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Tatilciler, herkesi, doğasına hayran kaldıklarını yaylayı gezmeye davet ediyor.

'KARADENİZ HER MEVSİM GÜZEL'Eşsiz güzellikteki manzarayı izlemek için yaylaya gelen Elif Hürfikir "Karadeniz'de her mevsim ayrı güzelliktedir. Karadeniz'in doğal güzelliklerini, yeşilinin her rengini hepimiz biliriz. Ama sonbahar ayrı bir güzellikte oluyor, her rengi barındırıyor. Özellikle de şu anda gördüğümüz bulut denizi ziyaretçilerin, doğaseverlerin, fotoğrafçıların ilgisini çekmektedir" dedi.'ASIL MARİFET BULUTTA'

Yaylaya sis bulutunu izlemek için gelen Ömer Faruk Hacisalihoğlu, "Bu güzelliği, bu bulut denizini Karadeniz dışında başka bir yerde görmek imkansızdır. Asıl marifet buluttayken, herkes yağmura şiir yazdı" diye konuştu.


Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Trabzon, Düzköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 08:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bulutların üzerindeki yayla, ziyaretçilerini cezbediyor - Son Dakika

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